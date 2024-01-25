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https://sputnikarabic.ae/20240125/زعيم-حزب-فرنسي-الغرب-يحاول-إشعال-فتيل-حرب-عالمية-ثالثة-1085405054.html
زعيم حزب فرنسي: الغرب يحاول إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة
زعيم حزب فرنسي: الغرب يحاول إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة
صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن الدول الغربية تحاول إشعال حرب عالمية ثالثة من خلال ارتكاب استفزازات ضد روسيا. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:16+0000
2024-01-25T13:16+0000
العالم
الناتو
روسيا
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وقال فيليبو على موقع "إكس": "في الوقت الذي يستيقظ فيه الناس من العولمة... تهدد الأوليغارشية بشكل متزايد بحرب عالمية ثالثة، مخطط لها".وأشار السياسي إلى أن أكبر مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي في العقود الأخيرة، موجهة ضد روسيا، على وشك البدء.وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم أمس الأربعاء، بدء مناورته الأكبر في العصر الحديث "المدافع الصامد"، والتي سوف تستمر أشهرا عدة.وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن "الحلف سيبدأ، الأسبوع المقبل، مناورة "المدافع الصامدة 2024"، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامدة 2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الناتو-يعلن-بدأ-مناورات-المدافع-الصامد--1085381422.html
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العالم, الناتو, روسيا
العالم, الناتو, روسيا

زعيم حزب فرنسي: الغرب يحاول إشعال فتيل حرب عالمية ثالثة

13:16 GMT 25.01.2024
© AFP 2023 / Alain Jocardالجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف "الناتو" في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / Alain Jocard
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صرح زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأن الدول الغربية تحاول إشعال حرب عالمية ثالثة من خلال ارتكاب استفزازات ضد روسيا.
وقال فيليبو على موقع "إكس": "في الوقت الذي يستيقظ فيه الناس من العولمة... تهدد الأوليغارشية بشكل متزايد بحرب عالمية ثالثة، مخطط لها".
وأشار السياسي إلى أن أكبر مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي في العقود الأخيرة، موجهة ضد روسيا، على وشك البدء.
وتابع: "احذروا من هؤلاء المجانين الذين سيفعلون أي شيء لإخضاع الشعب وتحقيق هدفهم".
وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم أمس الأربعاء، بدء مناورته الأكبر في العصر الحديث "المدافع الصامد"، والتي سوف تستمر أشهرا عدة.

وكتب المتحدث باسم الحلف، ديلان وايت، عبر منصة "إكس": "أبحرت المدمرة "يو إس إس جونستون هول"، اليوم الأربعاء، إيذانًا ببدء أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ عقود، المدافع الصامد 2024".

علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
"الناتو" يعلن بدأ مناورات "المدافع الصامد"
أمس, 20:07 GMT
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن "الحلف سيبدأ، الأسبوع المقبل، مناورة "المدافع الصامدة 2024"، وهي أكبر مناورة منذ عقود، وسيشارك في المناورات التي ستجري في المحيط الأطلسي وأوروبا، نحو 90 ألف عسكري، وسوف تستمر أشهرا عدة".

وخلال التدريبات، تخطط دول "الناتو" لممارسة الإجراءات في حالة وقوع هجوم من عدو مماثل، وفقًا للمادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي تفترض أن الهجوم على أحد حلفاء الحلف يعتبر هجومًا ضد جميع الدول ويسمح بتقديم المساعدة المناسبة.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، لوكالة "سبوتنيك"، إن حجم مناورات الناتو "المدافع الصامدة 2024" يمثل العودة النهائية وغير القابلة للرجوع للحلف إلى مخططات الحرب الباردة. ووفقا له، فإن هذه التدريبات هي عنصر آخر من عناصر الحرب الهجينة التي أطلقها الغرب ضد روسيا.
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