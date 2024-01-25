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https://sputnikarabic.ae/20240125/زلة-لسان-طالبة-أمريكية-حول-غزة-أمام-الجماهير-تسبب-جدلا-فيديو--1085398929.html
زلة لسان طالبة أمريكية حول غزة أمام الجماهير تسبب جدلا... فيديو
زلة لسان طالبة أمريكية حول غزة أمام الجماهير تسبب جدلا... فيديو
تسببت طالبة أمريكية بحالة من الجدل بعد اعترافها بعد زلة لسان خلال كلمة لها أمام الجهور في مدينة بيرلينغتون بأن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية". 25.01.2024, سبوتنيك عربي
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ورصدت عدسات الكاميرات لحظة ارتباك الطبالبة جوزيفينا ليت من جامعة فيرمونت في اجتماع عقد مؤخرا لمجلس مدينة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، حيث قالت: "أود أن أستغل ما تبقى لدي من وقت لأعبر عن فزعي من حديث البعض عن الهولوكوست.. لا تستغلوا إبادات جماعية أخرى لوصف هذه الإبادة (في غزة)".وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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زلة لسان طالبة أمريكية حول غزة أمام الجماهير تسبب جدلا... فيديو

10:25 GMT 25.01.2024
© Photo / twitter/samah_fadilطالبة أمريكية بعد زلة لسان لها حول الأحداث في غزة
طالبة أمريكية بعد زلة لسان لها حول الأحداث في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Photo / twitter/samah_fadil
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تسببت طالبة أمريكية بحالة من الجدل بعد اعترافها بعد زلة لسان خلال كلمة لها أمام الجهور في مدينة بيرلينغتون بأن ما يحدث في غزة هو "إبادة جماعية".
ورصدت عدسات الكاميرات لحظة ارتباك الطبالبة جوزيفينا ليت من جامعة فيرمونت في اجتماع عقد مؤخرا لمجلس مدينة بيرلينغتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، حيث قالت: "أود أن أستغل ما تبقى لدي من وقت لأعبر عن فزعي من حديث البعض عن الهولوكوست.. لا تستغلوا إبادات جماعية أخرى لوصف هذه الإبادة (في غزة)".

وارتبكت الطالبة بعد سماعها صيحات الاستهجان لتدرك الخطأ الذي وقعت به، لتضع الورقة التي تتحدث منها على فمها.

وتابعت الطالبة: "أنا شخصيا لا أرى ذلك.. الوضع رهيب جدا.. وأنا أبكي من أجل أشقائي وشقيقاتي الفلسطينيين".

وأضافت خلال محاولتها تبرير موقفها: "لكن أريد أن أقول أنني زرت بولندا، وزرت معسكرات الاعتقال. ولا تقل هذا ما يحصل في غزة والضفة الغربية. لقد كنت في الضفة الغربية وشاهدت القرى العربية هناك. لا تخبرني ماذا هناك، فقد رأيته بأم عيني".

وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.
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