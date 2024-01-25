https://sputnikarabic.ae/20240125/كاميرا-للجيش-الإسرائيلي-بيد-القسام-تكشف-عن-تفاصيل-من-كارثة-المغازي-فيديو-1085395947.html
كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو
كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو
مشاهد استحوذت عليها "كتائب القسام" من كاميرات الجيش الإسرائيلي أثناء تفخيخ المنازل في المغازي قبل أن يهاجم عناصر "القسام" موقعين 21 قتيلا إسرائيليا، بحسب... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T09:02+0000
2024-01-25T09:02+0000
2024-01-25T09:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
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العالم العربي
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ونشرت كتائب "القسام"، مشاهد قالت إنها حصلت عليها، من كاميرات لجنود الجيش الإسرائيلي ، خلال تفخيخ منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.واستحوذ عليها مقاتلو "القسام" من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.وقال أدرعي، عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "الـ21 جنديًا سقطوا خلال القتال في وسط قطاع غزة يوم أمس، وكانوا يعملون في المنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وبين قطاع غزة في منطقة كيسوفيم"، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإزالة مبانٍ وبنى إرهابية في المنطقة بهدف خلق الظروف الأمنية لعودة سكان الجنوب إلى ديارهم".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240123/مقتل-21-جنديا-ماذا-قال-قادة-إسرائيل-عن-الليلة-المرعبة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1085310825.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو
مشاهد استحوذت عليها "كتائب القسام" من كاميرات الجيش الإسرائيلي أثناء تفخيخ المنازل في المغازي قبل أن يهاجم عناصر "القسام" موقعين 21 قتيلا إسرائيليا، بحسب الاعتراف الإسرائيلي.
ونشرت كتائب "القسام"، مشاهد قالت إنها حصلت عليها، من كاميرات لجنود الجيش الإسرائيلي ، خلال تفخيخ منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتظهر اللقطات نزول جنود الجيش الإسرائيلي، من الدبابات وناقلات الجنود، ويدخلون إلى المباني محملين بالألغام. كما تظهر طريقة زرع الألغام وتفخيخ المنازل، بنقاط معينة، ووصلها بأسلاك التفجير، وتحضيرها للنسف.
واستحوذ عليها مقاتلو "القسام" من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.
وقال أدرعي، عبر صفحته على منصة "إكس"
، إن "الـ21 جنديًا سقطوا خلال القتال في وسط قطاع غزة يوم أمس، وكانوا يعملون في المنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وبين قطاع غزة في منطقة كيسوفيم"، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإزالة مبانٍ وبنى إرهابية في المنطقة بهدف خلق الظروف الأمنية لعودة سكان الجنوب إلى ديارهم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام،
جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.