https://sputnikarabic.ae/20240125/كاميرا-للجيش-الإسرائيلي-بيد-القسام-تكشف-عن-تفاصيل-من-كارثة-المغازي-فيديو-1085395947.html

كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو

كاميرا للجيش الإسرائيلي بيد "القسام" تكشف عن تفاصيل من "كارثة المغازي"... فيديو

مشاهد استحوذت عليها "كتائب القسام" من كاميرات الجيش الإسرائيلي أثناء تفخيخ المنازل في المغازي قبل أن يهاجم عناصر "القسام" موقعين 21 قتيلا إسرائيليا، بحسب... 25.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-25T09:02+0000

2024-01-25T09:02+0000

2024-01-25T09:02+0000

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ونشرت كتائب "القسام"، مشاهد قالت إنها حصلت عليها، من كاميرات لجنود الجيش الإسرائيلي ، خلال تفخيخ منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.واستحوذ عليها مقاتلو "القسام" من كاميرات الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة.وقال أدرعي، عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "الـ21 جنديًا سقطوا خلال القتال في وسط قطاع غزة يوم أمس، وكانوا يعملون في المنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة وبين قطاع غزة في منطقة كيسوفيم"، مشيرًا إلى أنهم قاموا بإزالة مبانٍ وبنى إرهابية في المنطقة بهدف خلق الظروف الأمنية لعودة سكان الجنوب إلى ديارهم".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240123/مقتل-21-جنديا-ماذا-قال-قادة-إسرائيل-عن-الليلة-المرعبة-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1085310825.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى