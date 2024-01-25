https://sputnikarabic.ae/20240125/مظاهرة-إسرائيلية-أمام-كرم-أبو-سالم-للمطالبة-بمنع-دخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-1085397675.html
مظاهرة إسرائيلية أمام "كرم أبو سالم" للمطالبة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
مظاهرة إسرائيلية أمام "كرم أبو سالم" للمطالبة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بخروج مظاهرة إسرائيلية أمام معبر "كرم أبو سالم" للمطالبة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T09:56+0000
2024-01-25T09:56+0000
2024-01-25T09:56+0000
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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، لقطات فيديو قالت إنها لتظاهر عشرات الإسرائيليين الرافضين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المتظاهرين الإسرائيليين قد أغلقوا المعبر بأجسادهم مطالبين الحكومة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240125/برلماني-إسرائيلي-بشأن-هجوم-نتنياهو-على-قطر-تصريحات-غير-مسؤولة-1085395729.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار
مظاهرة إسرائيلية أمام "كرم أبو سالم" للمطالبة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بخروج مظاهرة إسرائيلية أمام معبر "كرم أبو سالم" للمطالبة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، لقطات فيديو قالت إنها لتظاهر عشرات الإسرائيليين الرافضين دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المتظاهرين الإسرائيليين قد أغلقوا المعبر بأجسادهم مطالبين الحكومة
بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية
، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.