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مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية. 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T14:24+0000
2024-01-25T14:24+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "من بين الأهداف التي تم قصفها مبان ومواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لحزب الله".وأضاف أن "أحد المواقع التي تم استهدفها بها مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية عسكرية يستخدمها التنظيم لتوجيه الإرهاب إلى داخل أراضي دولة إسرائيل".وأشار إلى أنه "في وقت سابق اليوم سقط هدفين جويين معاديين أطلقهما حزب الله بالقرب من كيبوتس كفار بلوم، ولم تقع إصابات في الحادث".كما أفاد البيان بقصف عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان بالمدفعية وقذائف الهاون.وكان حزب الله قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه شن هجوما ‏بطائرات مسيرة على أحد مواقع منصات منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل، عند الحدود مع لبنان.وقال في بيان، إن "عناصر المقاومة شنوا ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 11:20 هجوما جويا ‏بمسيرتين إنقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب ‏مستوطنة كفاربلوم"، مؤكدًا أن "الاستهداف حقق إصابات مباشرة".يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 63 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240124/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-توقف-الحرب-في-غزة-سيثير-حزب-الله-ضدنا-في-الشمال-1085352229.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

14:24 GMT 25.01.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة صور والمغيرة في الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "من بين الأهداف التي تم قصفها مبان ومواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية التابعة لحزب الله".
وأضاف أن "أحد المواقع التي تم استهدفها بها مدرج طائرات عسكري وبنى تحتية عسكرية يستخدمها التنظيم لتوجيه الإرهاب إلى داخل أراضي دولة إسرائيل".
وأشار إلى أنه "في وقت سابق اليوم سقط هدفين جويين معاديين أطلقهما حزب الله بالقرب من كيبوتس كفار بلوم، ولم تقع إصابات في الحادث".
كما أفاد البيان بقصف عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان بالمدفعية وقذائف الهاون.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: توقف الحرب في غزة سيثير "حزب الله" ضدنا في الشمال
أمس, 08:05 GMT
وكان حزب الله قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه شن هجوما ‏بطائرات مسيرة على أحد مواقع منصات منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل، عند الحدود مع لبنان.
وقال في بيان، إن "عناصر المقاومة شنوا ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 11:20 هجوما جويا ‏بمسيرتين إنقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب ‏مستوطنة كفاربلوم"، مؤكدًا أن "الاستهداف حقق إصابات مباشرة".
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 63 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
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