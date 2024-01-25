https://sputnikarabic.ae/20240125/مهرجان-لون-كلمة-نغم-الدولي-ينظم-فعاليات-ثقافية-وإعلامية-نصرة-لأطفال-غزة-1085405731.html
مهرجان "لون كلمة نغم" الدولي ينظم فعاليات ثقافية وإعلامية نصرة لأطفال غزة
مهرجان "لون كلمة نغم" الدولي ينظم فعاليات ثقافية وإعلامية نصرة لأطفال غزة
نتحدث في حلقة اليوم عن: فعاليات مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي، فعاليات ثقافية وفنية وإعلامية واجتماعية خاصة لنصرة أهل غزة، العفو الدولية: إسرائيل... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T13:20+0000
2024-01-25T13:20+0000
2024-01-25T13:20+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/19/1085405032_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_573293e3a1b058d4e372baafb39a0048.png
مهرجان "لون كلمة نغم" الدولي ينظم فعاليات ثقافية وإعلامية نصرة لأطفال غزة
مهرجان "لون كلمة نغم" الدولي ينظم فعاليات ثقافية وإعلامية نصرة لأطفال غزة
ينظم مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي فعاليات ثقافية وفنية وإعلامية واجتماعية خاصة لنصرة أهل غزة والتي تحمل عنوان (لأطفال غزة سلام)، كما يحضر لمعرض فني تشكيلي افتراضي كبير بمشاركة نخبة مميزة ومرموقة من الفنانين التشكيليين العرب.يقول عضو مجلس الكتاب والأدباء العرب، عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/19/1085405032_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_59370ad8c4366eb738366f8a27a73045.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
مهرجان "لون كلمة نغم" الدولي ينظم فعاليات ثقافية وإعلامية نصرة لأطفال غزة
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نتحدث في حلقة اليوم عن: فعاليات مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي، فعاليات ثقافية وفنية وإعلامية واجتماعية خاصة لنصرة أهل غزة، العفو الدولية: إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض في جنوب لبنان، دراسة إسرائيلية جديدة: ارتفاع حاد بنسبة المصابين بحالة اضطراب ما بعد الصدمة وسط السكان في الجليل، كيف نميز بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟
ينظم مهرجان "لون كلمة نغم" السياحي الدولي فعاليات ثقافية وفنية وإعلامية واجتماعية خاصة لنصرة أهل غزة والتي تحمل عنوان (لأطفال غزة سلام)، كما يحضر لمعرض فني تشكيلي افتراضي كبير بمشاركة نخبة مميزة ومرموقة من الفنانين التشكيليين العرب.
يقول عضو مجلس الكتاب والأدباء العرب، عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين، في حديث لبرنامجنا:
"نحن ننطلق بفعالية عامة وشاملة، تعتبر ثقافية واجتماعية وفنية وإعلامية، نصرة لأهلنا في غزة، ونصرة لأنفسنا لأننا نحن من هذه الأرض، ومن ملحها، والمنتمين لها. ونحن موحدون بالقيم الدينية والإنسانية جمعاء. لقد بدأنا حملتنا بهاشتاغ "أنقذوا أطفال غزة" ثم تليناها بفعالية خاصة بالأطفال وتوجيه كلمات من أطفال العالم والعرب خصوصا نصرة لأطفال غزة، والآن نقوم بالتحضير لمعرض فني تشكيلي كبير شامل، بعنوان"أنقذوا أطفال غزة" لتوصيل رسالتنا وصوتنا على أوسع مجال ممكن على الصعيد العالمي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...