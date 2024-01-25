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https://sputnikarabic.ae/20240125/وزيرة-التخطيط-المصرية-نتطلع-لتعميق-التعاون-مع-دول-الـبريكس-1085414996.html
وزيرة التخطيط المصرية: نتطلع لتعميق التعاون مع دول الـ"بريكس"
وزيرة التخطيط المصرية: نتطلع لتعميق التعاون مع دول الـ"بريكس"
أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، اليوم الخميس، أن مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول مجموعة الـ"بريكس" بعد انضمامها حديثا للتكتل، في... 25.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-25T17:34+0000
2024-01-25T17:34+0000
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وحسب بيان وزارة التخطيط المصرية، جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع ديلما روسيف، رئيسة بنك "التنمية الجديد"، على هامش فعاليات النسخة الـ17 من المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ. وأضافت السعيد أن "مصر تسعى لتعزيز التعاون كذلك مع بنك التنمية الجديد التابع للتكتل الاقتصادي".وأوضحت أن "واردات مصر من دول البريكس زادت بنحو 33 % مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75% مقارنة بعام 2020".وانضمت مصر رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب 2023، في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ15 لـ"بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.وتأمل مصر أن يساعد انضمامها للمجموعة في تخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية من خلال تقليل الحاجة إلى المعاملات بالدولار وجذب استثمارات جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20230405/خبراء-يحددون-6-فوائد-تجنيها-مصر-بانضمامها-إلى-بنك-التنمية-لـبريكس-1075545246.html
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مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار

وزيرة التخطيط المصرية: نتطلع لتعميق التعاون مع دول الـ"بريكس"

17:34 GMT 25.01.2024
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصورهالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي
هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
© Sputnik . Григорий Сысоев
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أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، اليوم الخميس، أن مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول مجموعة الـ"بريكس" بعد انضمامها حديثا للتكتل، في بداية هذا العام.
وحسب بيان وزارة التخطيط المصرية، جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع ديلما روسيف، رئيسة بنك "التنمية الجديد"، على هامش فعاليات النسخة الـ17 من المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ.
وأضافت السعيد أن "مصر تسعى لتعزيز التعاون كذلك مع بنك التنمية الجديد التابع للتكتل الاقتصادي".
وأوضحت أن "واردات مصر من دول البريكس زادت بنحو 33 % مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75% مقارنة بعام 2020".
وانضمت مصر رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
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جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب 2023، في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ15 لـ"بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.
وتأمل مصر أن يساعد انضمامها للمجموعة في تخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية من خلال تقليل الحاجة إلى المعاملات بالدولار وجذب استثمارات جديدة.
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