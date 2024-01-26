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https://sputnikarabic.ae/20240126/أحداث-الأسبوع-في-صور-1085430720.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
2024-01-26T11:39+0000
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وسائط متعددة
صور
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أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور

أحداث الأسبوع في صور

11:39 GMT 26.01.2024
تابعنا عبر
أبرز أحداث الأسبوع المنصرم جمعها لكم فريق "سبوتنيك" في ألبوم صور، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AFP 2023 / Geoffroy Van Der Hasselt

ملكة جمال فرنسا 2024 إيف جيل تحضر عرض جوليان فورني خلال أسبوع الموضة للسيدات لربيع/ صيف 2024 للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.

ملكة جمال فرنسا 2024 إيف جيل تحضر عرض جوليان فورني خلال أسبوع الموضة للسيدات لربيع/ صيف 2024 للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Geoffroy Van Der Hasselt

ملكة جمال فرنسا 2024 إيف جيل تحضر عرض جوليان فورني خلال أسبوع الموضة للسيدات لربيع/ صيف 2024 للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تستلقي على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.

فتاة تستلقي على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية. - سبوتنيك عربي
2/30
© Sputnik . Ilya Naymushin
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فتاة تستلقي على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.

© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024.

سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Nhac Nguyen

سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024.

© AFP 2023

يبحث أفراد الجيش الصيني وعمال الإنقاذ عن الضحايا المفقودين في أعقاب انهيار أرضي في قرية ليانغشوي في تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين في 22 يناير 2024. ودُفن عشرات الأشخاص وتأكد مقتل ثمانية عندما ضرب انهيار أرضي منطقة جبلية نائية في جنوب غرب الصين، في 22 يناير 2024.

يبحث أفراد الجيش الصيني وعمال الإنقاذ عن الضحايا المفقودين في أعقاب انهيار أرضي في قرية ليانغشوي في تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين في 22 يناير 2024. ودُفن عشرات الأشخاص وتأكد مقتل ثمانية عندما ضرب انهيار أرضي منطقة جبلية نائية في جنوب غرب الصين، في 22 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023

يبحث أفراد الجيش الصيني وعمال الإنقاذ عن الضحايا المفقودين في أعقاب انهيار أرضي في قرية ليانغشوي في تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين في 22 يناير 2024. ودُفن عشرات الأشخاص وتأكد مقتل ثمانية عندما ضرب انهيار أرضي منطقة جبلية نائية في جنوب غرب الصين، في 22 يناير 2024.

© AFP 2023 / Juan Barreto

منظر لبطريق جنتو (Pygoscelis papua) مع صغيره في خليج بارادايس في مضيق جيرلاش - الذي يفصل أرخبيل بالمر عن شبه جزيرة القطب الجنوبي، في 20 يناير 2024. ويتعاون العلماء والباحثون من مختلف البلدان في مشاريع خلال القرن العاشر بعثة القطب الجنوبي على متن سفينة الأبحاث الكولومبية "ARC Simon Bolivar"، المصممة حصريًا لتطوير المشاريع العلمية. وتشمل هذه المبادرات تحليل الوضع الحالي للبحر القطبي الجنوبي، ودراسة الضغط الجوي، ومراقبة الأنواع التي تعيش في هذه المنطقة من الكوكب.

منظر لبطريق جنتو (Pygoscelis papua) مع صغيره في خليج بارادايس في مضيق جيرلاش - الذي يفصل أرخبيل بالمر عن شبه جزيرة القطب الجنوبي، في 20 يناير 2024. ويتعاون العلماء والباحثون من مختلف البلدان في مشاريع خلال القرن العاشر بعثة القطب الجنوبي على متن سفينة الأبحاث الكولومبية &quot;ARC Simon Bolivar&quot;، المصممة حصريًا لتطوير المشاريع العلمية. وتشمل هذه المبادرات تحليل الوضع الحالي للبحر القطبي الجنوبي، ودراسة الضغط الجوي، ومراقبة الأنواع التي تعيش في هذه المنطقة من الكوكب. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Juan Barreto

منظر لبطريق جنتو (Pygoscelis papua) مع صغيره في خليج بارادايس في مضيق جيرلاش - الذي يفصل أرخبيل بالمر عن شبه جزيرة القطب الجنوبي، في 20 يناير 2024. ويتعاون العلماء والباحثون من مختلف البلدان في مشاريع خلال القرن العاشر بعثة القطب الجنوبي على متن سفينة الأبحاث الكولومبية "ARC Simon Bolivar"، المصممة حصريًا لتطوير المشاريع العلمية. وتشمل هذه المبادرات تحليل الوضع الحالي للبحر القطبي الجنوبي، ودراسة الضغط الجوي، ومراقبة الأنواع التي تعيش في هذه المنطقة من الكوكب.

© AP Photo / Alejandro Granadillo

مجموعة من "عمالقة الموكب" (Cabezudos) تلتقط صورة خلال احتفالات شارع سان سيباستيان في سان خوان، بورتوريكو، 21 يناير 2024.

عمالقة الموكب هم شخصيات يرتدون ملابس في الفولكلور الأوروبي، وخاصة في المواكب الفولكلورية البلجيكية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية. السمة الرئيسية لهذه الشخصيات هي رأسها المصنوع من الورق، بينما يتم تغطية الجسم بملابس تتناسب مع موضوع الزي.

مجموعة من &quot;عمالقة الموكب&quot; (Cabezudos) تلتقط صورة خلال احتفالات شارع سان سيباستيان في سان خوان، بورتوريكو، 21 يناير 2024.عمالقة الموكب هم شخصيات يرتدون ملابس في الفولكلور الأوروبي، وخاصة في المواكب الفولكلورية البلجيكية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية. السمة الرئيسية لهذه الشخصيات هي رأسها المصنوع من الورق، بينما يتم تغطية الجسم بملابس تتناسب مع موضوع الزي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alejandro Granadillo

مجموعة من "عمالقة الموكب" (Cabezudos) تلتقط صورة خلال احتفالات شارع سان سيباستيان في سان خوان، بورتوريكو، 21 يناير 2024.

عمالقة الموكب هم شخصيات يرتدون ملابس في الفولكلور الأوروبي، وخاصة في المواكب الفولكلورية البلجيكية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية. السمة الرئيسية لهذه الشخصيات هي رأسها المصنوع من الورق، بينما يتم تغطية الجسم بملابس تتناسب مع موضوع الزي.

© AFP 2023 / Money Sharma

يؤدي كاهن طقوسًا مسائية على ضفاف نهر سارايو، في أيوديا، في 21 يناير 2024، عشية حفل تكريس معبد للإله الهندوسي رام. يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 22 يناير معبدا يجسد انتصار سياساته القومية الهندوسية القوية، في بداية غير رسمية لحملة إعادة انتخابه هذا العام.

يؤدي كاهن طقوسًا مسائية على ضفاف نهر سارايو، في أيوديا، في 21 يناير 2024، عشية حفل تكريس معبد للإله الهندوسي رام. يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 22 يناير معبدا يجسد انتصار سياساته القومية الهندوسية القوية، في بداية غير رسمية لحملة إعادة انتخابه هذا العام. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Money Sharma

يؤدي كاهن طقوسًا مسائية على ضفاف نهر سارايو، في أيوديا، في 21 يناير 2024، عشية حفل تكريس معبد للإله الهندوسي رام. يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 22 يناير معبدا يجسد انتصار سياساته القومية الهندوسية القوية، في بداية غير رسمية لحملة إعادة انتخابه هذا العام.

© AFP 2023 / Stringer

تراقب الشرطة الرجال المعتقلين الذين حاولوا الاستيلاء على مستشفى في غواياس، الإكوادور، في 21 يناير 2024. ألقت الشرطة في الإكوادور التي تعاني من العنف، القبض على 68 شخصًا في ذلك اليوم حاولوا الاستيلاء على مستشفى في جنوب غربي البلاد وسط "حرب" بين عصابات المخدرات وقوات الأمن.

تراقب الشرطة الرجال المعتقلين الذين حاولوا الاستيلاء على مستشفى في غواياس، الإكوادور، في 21 يناير 2024. ألقت الشرطة في الإكوادور التي تعاني من العنف، القبض على 68 شخصًا في ذلك اليوم حاولوا الاستيلاء على مستشفى في جنوب غربي البلاد وسط &quot;حرب&quot; بين عصابات المخدرات وقوات الأمن. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Stringer

تراقب الشرطة الرجال المعتقلين الذين حاولوا الاستيلاء على مستشفى في غواياس، الإكوادور، في 21 يناير 2024. ألقت الشرطة في الإكوادور التي تعاني من العنف، القبض على 68 شخصًا في ذلك اليوم حاولوا الاستيلاء على مستشفى في جنوب غربي البلاد وسط "حرب" بين عصابات المخدرات وقوات الأمن.

© AP Photo / Armando Franca

متظاهرون يحضرون احتجاجًا للجمعيات المهنية للشرطة للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل في لشبونة، البرتغال، 24 يناير، 2024.

متظاهرون يحضرون احتجاجًا للجمعيات المهنية للشرطة للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل في لشبونة، البرتغال، 24 يناير، 2024. - سبوتنيك عربي
9/30
© AP Photo / Armando Franca

متظاهرون يحضرون احتجاجًا للجمعيات المهنية للشرطة للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل في لشبونة، البرتغال، 24 يناير، 2024.

© AP Photo / Ajit Solanki

الطلاب الهنود في سوامينارايان غوروكول يظهرون حمامًا طقسيًا يسمى ماغ سنان لوسائل الإعلام في أحمد آباد، الهند، 24 يناير 2024. يعتقد المتعبدون بأن حمام التطهير الذي يتم إجراؤه خلال شهر ماغ التقويمي الهندوسي الميمون، سوف يبرئهم من خطاياهم.

الطلاب الهنود في سوامينارايان غوروكول يظهرون حمامًا طقسيًا يسمى ماغ سنان لوسائل الإعلام في أحمد آباد، الهند، 24 يناير 2024. يعتقد المتعبدون بأن حمام التطهير الذي يتم إجراؤه خلال شهر ماغ التقويمي الهندوسي الميمون، سوف يبرئهم من خطاياهم. - سبوتنيك عربي
10/30
© AP Photo / Ajit Solanki

الطلاب الهنود في سوامينارايان غوروكول يظهرون حمامًا طقسيًا يسمى ماغ سنان لوسائل الإعلام في أحمد آباد، الهند، 24 يناير 2024. يعتقد المتعبدون بأن حمام التطهير الذي يتم إجراؤه خلال شهر ماغ التقويمي الهندوسي الميمون، سوف يبرئهم من خطاياهم.

© AFP 2023 / Narinder Nanu

يلتقط أفراد شرطة البنجاب صورة ذاتية قبل مشاركتهم في بروفة العرض العسكري الشاملة بمناسبة يوم الجمهورية في ملعب جورو ناناك في أمريتسار في 24 يناير 2024.

يلتقط أفراد شرطة البنجاب صورة ذاتية قبل مشاركتهم في بروفة العرض العسكري الشاملة بمناسبة يوم الجمهورية في ملعب جورو ناناك في أمريتسار في 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Narinder Nanu

يلتقط أفراد شرطة البنجاب صورة ذاتية قبل مشاركتهم في بروفة العرض العسكري الشاملة بمناسبة يوم الجمهورية في ملعب جورو ناناك في أمريتسار في 24 يناير 2024.

© AP Photo / Rodrigo Abd

بائعو المجوهرات يسحبون بضائعهم على الشاطئ في كاريلو، الأرجنتين، 20 يناير 2024.

بائعو المجوهرات يسحبون بضائعهم على الشاطئ في كاريلو، الأرجنتين، 20 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

بائعو المجوهرات يسحبون بضائعهم على الشاطئ في كاريلو، الأرجنتين، 20 يناير 2024.

© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تقدم تصميمًا لعرض ستيفان رولاند خلال أسبوع الموضة النسائية "ربيع وصيف لعام 2024" للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.

عارضة أزياء تقدم تصميمًا لعرض ستيفان رولاند خلال أسبوع الموضة النسائية &quot;ربيع وصيف لعام 2024&quot; للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Thomas Samson

عارضة أزياء تقدم تصميمًا لعرض ستيفان رولاند خلال أسبوع الموضة النسائية "ربيع وصيف لعام 2024" للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.

© AP Photo / Bruna Prado

موكب المحتفلين خلال بروفة حفلة ما قبل الكرنفال في الشارع في كتلة "Orquestra Voadora" في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 يناير 2024.

موكب المحتفلين خلال بروفة حفلة ما قبل الكرنفال في الشارع في كتلة &quot;Orquestra Voadora&quot; في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bruna Prado

موكب المحتفلين خلال بروفة حفلة ما قبل الكرنفال في الشارع في كتلة "Orquestra Voadora" في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 يناير 2024.

© AP Photo / Matt Rourke

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يلقي قلمًا في أثناء مخاطبته لأعضاء الصحافة خلال إحدى الحملات الانتخابية في لندنديري، نيو هامبشاير، 23 يناير 2024.

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يلقي قلمًا في أثناء مخاطبته لأعضاء الصحافة خلال إحدى الحملات الانتخابية في لندنديري، نيو هامبشاير، 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
15/30
© AP Photo / Matt Rourke

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يلقي قلمًا في أثناء مخاطبته لأعضاء الصحافة خلال إحدى الحملات الانتخابية في لندنديري، نيو هامبشاير، 23 يناير 2024.

© AFP 2023 / Narinder Nanu

المصلون يقفون مصابيح زيتية خفيفة لتصوير الإله الهندوسي رام في معبد دورجيانا في أمريتسار في 22 يناير 2024، بمناسبة حفل تكريس معبد أيوديا رام.

المصلون يقفون مصابيح زيتية خفيفة لتصوير الإله الهندوسي رام في معبد دورجيانا في أمريتسار في 22 يناير 2024، بمناسبة حفل تكريس معبد أيوديا رام. - سبوتنيك عربي
16/30
© AFP 2023 / Narinder Nanu

المصلون يقفون مصابيح زيتية خفيفة لتصوير الإله الهندوسي رام في معبد دورجيانا في أمريتسار في 22 يناير 2024، بمناسبة حفل تكريس معبد أيوديا رام.

© AP Photo / David Goldman

يراقب ديفيد كورتيس طائرة تهبط فوق كشك الهوت دوج الخاص به بجوار المطار بينما ينتظر العملاء، 22 يناير 2024، في ناشوا بولاية نيو هامبشاير، ويأمل كورتيس أن يرى ارتفاعًا في عدد العملاء مع توجه الناس إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير. قال كورتيس: "كل القليل يساعد".

يراقب ديفيد كورتيس طائرة تهبط فوق كشك الهوت دوج الخاص به بجوار المطار بينما ينتظر العملاء، 22 يناير 2024، في ناشوا بولاية نيو هامبشاير، ويأمل كورتيس أن يرى ارتفاعًا في عدد العملاء مع توجه الناس إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير. قال كورتيس: &quot;كل القليل يساعد&quot;. - سبوتنيك عربي
17/30
© AP Photo / David Goldman

يراقب ديفيد كورتيس طائرة تهبط فوق كشك الهوت دوج الخاص به بجوار المطار بينما ينتظر العملاء، 22 يناير 2024، في ناشوا بولاية نيو هامبشاير، ويأمل كورتيس أن يرى ارتفاعًا في عدد العملاء مع توجه الناس إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير. قال كورتيس: "كل القليل يساعد".

© AP Photo / Risto Bozovic

المؤمنون المسيحيون الأرثوذكس يسبحون في المياه الباردة لنهر ريبنيكا، في بودغوريتشا، الجبل الأسود، 19 يناير 2024. يحتفل الصرب الأرثوذكس بعيد الغطاس في 19 يناير، وفقًا للتقويم اليولياني القديم، مع استرجاع الصلبان التقليدي من الأنهار والبحيرات.

المؤمنون المسيحيون الأرثوذكس يسبحون في المياه الباردة لنهر ريبنيكا، في بودغوريتشا، الجبل الأسود، 19 يناير 2024. يحتفل الصرب الأرثوذكس بعيد الغطاس في 19 يناير، وفقًا للتقويم اليولياني القديم، مع استرجاع الصلبان التقليدي من الأنهار والبحيرات. - سبوتنيك عربي
18/30
© AP Photo / Risto Bozovic

المؤمنون المسيحيون الأرثوذكس يسبحون في المياه الباردة لنهر ريبنيكا، في بودغوريتشا، الجبل الأسود، 19 يناير 2024. يحتفل الصرب الأرثوذكس بعيد الغطاس في 19 يناير، وفقًا للتقويم اليولياني القديم، مع استرجاع الصلبان التقليدي من الأنهار والبحيرات.

© AP Photo / Channi Anand

صبي هندي بدوي يأخذ أغنامه للرعي في صباح ضبابي في جامو، الهند، 24 يناير 2024.

صبي هندي بدوي يأخذ أغنامه للرعي في صباح ضبابي في جامو، الهند، 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
19/30
© AP Photo / Channi Anand

صبي هندي بدوي يأخذ أغنامه للرعي في صباح ضبابي في جامو، الهند، 24 يناير 2024.

© AP Photo / Aijaz Rahi

المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، 23 يناير 2024

المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، 23 يناير 2024 - سبوتنيك عربي
20/30
© AP Photo / Aijaz Rahi

المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، 23 يناير 2024

© AFP 2023 / Luis Acosta

تقوم مروحية تابعة للقوات المسلحة بتحميل المياه لإخماد حرائق الغابات في بوغوتا في 23 يناير 2024. اندلعت ما لا يقل عن أربعة حرائق غابات نشطة عدة مناطق في كولومبيا والعاصمة بوغوتا، وسط موجة من الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن وذكرت السلطات أن ظاهرة النيسكو.

تقوم مروحية تابعة للقوات المسلحة بتحميل المياه لإخماد حرائق الغابات في بوغوتا في 23 يناير 2024. اندلعت ما لا يقل عن أربعة حرائق غابات نشطة عدة مناطق في كولومبيا والعاصمة بوغوتا، وسط موجة من الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن وذكرت السلطات أن ظاهرة النيسكو. - سبوتنيك عربي
21/30
© AFP 2023 / Luis Acosta

تقوم مروحية تابعة للقوات المسلحة بتحميل المياه لإخماد حرائق الغابات في بوغوتا في 23 يناير 2024. اندلعت ما لا يقل عن أربعة حرائق غابات نشطة عدة مناطق في كولومبيا والعاصمة بوغوتا، وسط موجة من الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن وذكرت السلطات أن ظاهرة النيسكو.

© AP Photo / Hatem Ali

فلسطينيون يزورون أحد الأسواق خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة في رفح، قطاع غزة، الثلاثاء، 23 يناير 2024.

فلسطينيون يزورون أحد الأسواق خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة في رفح، قطاع غزة، الثلاثاء، 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hatem Ali

فلسطينيون يزورون أحد الأسواق خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة في رفح، قطاع غزة، الثلاثاء، 23 يناير 2024.

© AP Photo / Juan Karita

مرشد روحي من سكان أيمارا الأصليين يبارك منزلًا مصغرًا وأوراقًا نقدية لأحد العملاء خلال معرض ألاسيتا السنوي في وسط مدينة لاباز، بوليفيا، 24 يناير 2024. قدم يوم افتتاح المعرض نسخًا طبق الأصل صغيرة من الأشياء التي يطمح الناس إلى الحصول عليها خلال فترة السنة، مثل المنازل والسيارات والثروة. "Alasita" تعني "اشتريني" في لغة الأيمارا الأصلية.

مرشد روحي من سكان أيمارا الأصليين يبارك منزلًا مصغرًا وأوراقًا نقدية لأحد العملاء خلال معرض ألاسيتا السنوي في وسط مدينة لاباز، بوليفيا، 24 يناير 2024. قدم يوم افتتاح المعرض نسخًا طبق الأصل صغيرة من الأشياء التي يطمح الناس إلى الحصول عليها خلال فترة السنة، مثل المنازل والسيارات والثروة. &quot;Alasita&quot; تعني &quot;اشتريني&quot; في لغة الأيمارا الأصلية. - سبوتنيك عربي
23/30
© AP Photo / Juan Karita

مرشد روحي من سكان أيمارا الأصليين يبارك منزلًا مصغرًا وأوراقًا نقدية لأحد العملاء خلال معرض ألاسيتا السنوي في وسط مدينة لاباز، بوليفيا، 24 يناير 2024. قدم يوم افتتاح المعرض نسخًا طبق الأصل صغيرة من الأشياء التي يطمح الناس إلى الحصول عليها خلال فترة السنة، مثل المنازل والسيارات والثروة. "Alasita" تعني "اشتريني" في لغة الأيمارا الأصلية.

© AFP 2023 / Thomas Samsonعارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
عارضة أزياء تقدم أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024 في باريس. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Thomas Samson
عارضة أزياء تعرض أحد إبداعات المصمم اللبناني إيلي صعب، خلال "أسبوع الموضة النسائية لربيع وصيف 2024" في باريس، في 24 يناير 2024.
© AP Photo / Rodrigo Abd

متظاهر يرتدي زي الجوكر يقلد مراسل أخبار تلفزيوني وهو يسير خلف الشرطة وهو يغادر المنطقة القريبة من الكونجرس في نهاية احتجاج على الإصلاحات الاقتصادية والعمالية التي اقترحتها حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، خلال إضراب وطني في بوينس آيرس، الأرجنتين، 24 يناير 2024.

متظاهر يرتدي زي الجوكر يقلد مراسل أخبار تلفزيوني وهو يسير خلف الشرطة وهو يغادر المنطقة القريبة من الكونجرس في نهاية احتجاج على الإصلاحات الاقتصادية والعمالية التي اقترحتها حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، خلال إضراب وطني في بوينس آيرس، الأرجنتين، 24 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
25/30
© AP Photo / Rodrigo Abd

متظاهر يرتدي زي الجوكر يقلد مراسل أخبار تلفزيوني وهو يسير خلف الشرطة وهو يغادر المنطقة القريبة من الكونجرس في نهاية احتجاج على الإصلاحات الاقتصادية والعمالية التي اقترحتها حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، خلال إضراب وطني في بوينس آيرس، الأرجنتين، 24 يناير 2024.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

جندي من القوات المسلحة الروسية، يعمل ضمن مجموعة القوات "الجنوبية" على الجانب الشمالي من أرتيموفسك، يطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة هاون عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.

جندي من القوات المسلحة الروسية، يعمل ضمن مجموعة القوات &quot;الجنوبية&quot; على الجانب الشمالي من أرتيموفسك، يطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة هاون عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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جندي من القوات المسلحة الروسية، يعمل ضمن مجموعة القوات "الجنوبية" على الجانب الشمالي من أرتيموفسك، يطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة هاون عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.

© AP Photo / Alvaro Barrientos

يشارك "تامبوريليروس" الذين يرتدون زيهم الرسمي في "لا تامبورادا"، اليوم الرئيسي لأعياد سان سيباستيان، في مدينة سان سيباستيان الباسكية، شمال إسبانيا، 20 يناير 2024. من منتصف الليل حتى منتصف الليل التالي ، تتجول مجموعات من المتظاهرين الذين يرتدون الزي الرسمي في شوارع سان سيباستيان، ويعزفون الطبول والبراميل تكريماً لقديسهم "الراعي".

يشارك &quot;تامبوريليروس&quot; الذين يرتدون زيهم الرسمي في &quot;لا تامبورادا&quot;، اليوم الرئيسي لأعياد سان سيباستيان، في مدينة سان سيباستيان الباسكية، شمال إسبانيا، 20 يناير 2024. من منتصف الليل حتى منتصف الليل التالي ، تتجول مجموعات من المتظاهرين الذين يرتدون الزي الرسمي في شوارع سان سيباستيان، ويعزفون الطبول والبراميل تكريماً لقديسهم &quot;الراعي&quot;. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

يشارك "تامبوريليروس" الذين يرتدون زيهم الرسمي في "لا تامبورادا"، اليوم الرئيسي لأعياد سان سيباستيان، في مدينة سان سيباستيان الباسكية، شمال إسبانيا، 20 يناير 2024. من منتصف الليل حتى منتصف الليل التالي ، تتجول مجموعات من المتظاهرين الذين يرتدون الزي الرسمي في شوارع سان سيباستيان، ويعزفون الطبول والبراميل تكريماً لقديسهم "الراعي".

© AFP 2023 / Jeff Pachoud

مزارعون يغلقون الطريق السريع M6، ويعرضون لافتة على مركبة مكتوب عليها "كطفل نحلم به، وكبالغ يموت بسببه" وهم يحتجون على الضرائب وانخفاض الدخل في ليمونيست بالقرب من ليون، وسط شرق فرنسا في يناير 24 يناير 2024. اجتمعت النقابات الزراعية القوية في فرنسا مع رئيس الوزراء الفرنسي في 22 يناير، بعد تهديد الحكومة بأسبوع أو أكثر من الاحتجاجات إذا لم يتم تلبية مطالبهم. وطالبت النقابات الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شكاواها، والتي يقولون إنها تشمل الأعباء المالية المفرطة وقواعد حماية البيئة بالإضافة إلى الأسعار غير الكافية لمنتجاتهم.

مزارعون يغلقون الطريق السريع M6، ويعرضون لافتة على مركبة مكتوب عليها &quot;كطفل نحلم به، وكبالغ يموت بسببه&quot; وهم يحتجون على الضرائب وانخفاض الدخل في ليمونيست بالقرب من ليون، وسط شرق فرنسا في يناير 24 يناير 2024. اجتمعت النقابات الزراعية القوية في فرنسا مع رئيس الوزراء الفرنسي في 22 يناير، بعد تهديد الحكومة بأسبوع أو أكثر من الاحتجاجات إذا لم يتم تلبية مطالبهم. وطالبت النقابات الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شكاواها، والتي يقولون إنها تشمل الأعباء المالية المفرطة وقواعد حماية البيئة بالإضافة إلى الأسعار غير الكافية لمنتجاتهم. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Jeff Pachoud

مزارعون يغلقون الطريق السريع M6، ويعرضون لافتة على مركبة مكتوب عليها "كطفل نحلم به، وكبالغ يموت بسببه" وهم يحتجون على الضرائب وانخفاض الدخل في ليمونيست بالقرب من ليون، وسط شرق فرنسا في يناير 24 يناير 2024. اجتمعت النقابات الزراعية القوية في فرنسا مع رئيس الوزراء الفرنسي في 22 يناير، بعد تهديد الحكومة بأسبوع أو أكثر من الاحتجاجات إذا لم يتم تلبية مطالبهم. وطالبت النقابات الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شكاواها، والتي يقولون إنها تشمل الأعباء المالية المفرطة وقواعد حماية البيئة بالإضافة إلى الأسعار غير الكافية لمنتجاتهم.

© AFP 2023 / Ludovic Marin/Pool

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) خلال جولة ترويجية في جايبور في 25 يناير 2024. وقد أقيم حفل استقبال للرئيس إيمانويل ماكرون على السجادة الحمراء في الهند في 25 يناير، مع عرض ترحيبي للأفيال. بينما تتطلع فرنسا إلى صفقات مربحة مع خامس أكبر اقتصاد في العالم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) خلال جولة ترويجية في جايبور في 25 يناير 2024. وقد أقيم حفل استقبال للرئيس إيمانويل ماكرون على السجادة الحمراء في الهند في 25 يناير، مع عرض ترحيبي للأفيال. بينما تتطلع فرنسا إلى صفقات مربحة مع خامس أكبر اقتصاد في العالم. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ludovic Marin/Pool

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) خلال جولة ترويجية في جايبور في 25 يناير 2024. وقد أقيم حفل استقبال للرئيس إيمانويل ماكرون على السجادة الحمراء في الهند في 25 يناير، مع عرض ترحيبي للأفيال. بينما تتطلع فرنسا إلى صفقات مربحة مع خامس أكبر اقتصاد في العالم.

© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEتأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، بعد الفوز 3-0 على منتخب هونغ كونغ. مهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024.
مهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
تأهل منتخب فلسطين، لأول مرة في تاريخه، إلى دور الـ16 في كأس آسيا، بعد الفوز 3-0 على منتخب هونغ كونغ. مهاجم المنتخب الفلسطيني (رقم 19) محمود وادي، ولاعب خط وسط في المنتخب (رقم 06) عدي خروب، يحييان المشجعين بعد مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا 2023 بين هونغ كونغ وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر 23 يناير 2024.
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