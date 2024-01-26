أحداث الأسبوع في صور

ملكة جمال فرنسا 2024 إيف جيل تحضر عرض جوليان فورني خلال أسبوع الموضة للسيدات لربيع/ صيف 2024 للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.
ملكة جمال فرنسا 2024 إيف جيل تحضر عرض جوليان فورني خلال أسبوع الموضة للسيدات لربيع/ صيف 2024 للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.
فتاة تستلقي على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.
فتاة تستلقي على جليد نهر ينيسي في منطقة نوفوسيلوفسكي في مقاطعة كراسنويارسك الروسية.
سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
سائحة تلتقط صورة بين أعواد البخور التي يتم تجفيفها في فناء في قرية كوانغ فو كاو على مشارف العاصمة هانوي، فيتنام 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
يبحث أفراد الجيش الصيني وعمال الإنقاذ عن الضحايا المفقودين في أعقاب انهيار أرضي في قرية ليانغشوي في تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين في 22 يناير 2024. ودُفن عشرات الأشخاص وتأكد مقتل ثمانية عندما ضرب انهيار أرضي منطقة جبلية نائية في جنوب غرب الصين، في 22 يناير 2024.
يبحث أفراد الجيش الصيني وعمال الإنقاذ عن الضحايا المفقودين في أعقاب انهيار أرضي في قرية ليانغشوي في تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين في 22 يناير 2024. ودُفن عشرات الأشخاص وتأكد مقتل ثمانية عندما ضرب انهيار أرضي منطقة جبلية نائية في جنوب غرب الصين، في 22 يناير 2024.
منظر لبطريق جنتو (Pygoscelis papua) مع صغيره في خليج بارادايس في مضيق جيرلاش - الذي يفصل أرخبيل بالمر عن شبه جزيرة القطب الجنوبي، في 20 يناير 2024. ويتعاون العلماء والباحثون من مختلف البلدان في مشاريع خلال القرن العاشر بعثة القطب الجنوبي على متن سفينة الأبحاث الكولومبية "ARC Simon Bolivar"، المصممة حصريًا لتطوير المشاريع العلمية. وتشمل هذه المبادرات تحليل الوضع الحالي للبحر القطبي الجنوبي، ودراسة الضغط الجوي، ومراقبة الأنواع التي تعيش في هذه المنطقة من الكوكب.
منظر لبطريق جنتو (Pygoscelis papua) مع صغيره في خليج بارادايس في مضيق جيرلاش - الذي يفصل أرخبيل بالمر عن شبه جزيرة القطب الجنوبي، في 20 يناير 2024. ويتعاون العلماء والباحثون من مختلف البلدان في مشاريع خلال القرن العاشر بعثة القطب الجنوبي على متن سفينة الأبحاث الكولومبية "ARC Simon Bolivar"، المصممة حصريًا لتطوير المشاريع العلمية. وتشمل هذه المبادرات تحليل الوضع الحالي للبحر القطبي الجنوبي، ودراسة الضغط الجوي، ومراقبة الأنواع التي تعيش في هذه المنطقة من الكوكب.
مجموعة من "عمالقة الموكب" (Cabezudos) تلتقط صورة خلال احتفالات شارع سان سيباستيان في سان خوان، بورتوريكو، 21 يناير 2024.
عمالقة الموكب هم شخصيات يرتدون ملابس في الفولكلور الأوروبي، وخاصة في المواكب الفولكلورية البلجيكية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية. السمة الرئيسية لهذه الشخصيات هي رأسها المصنوع من الورق، بينما يتم تغطية الجسم بملابس تتناسب مع موضوع الزي.
مجموعة من "عمالقة الموكب" (Cabezudos) تلتقط صورة خلال احتفالات شارع سان سيباستيان في سان خوان، بورتوريكو، 21 يناير 2024.
عمالقة الموكب هم شخصيات يرتدون ملابس في الفولكلور الأوروبي، وخاصة في المواكب الفولكلورية البلجيكية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والإنجليزية. السمة الرئيسية لهذه الشخصيات هي رأسها المصنوع من الورق، بينما يتم تغطية الجسم بملابس تتناسب مع موضوع الزي.
يؤدي كاهن طقوسًا مسائية على ضفاف نهر سارايو، في أيوديا، في 21 يناير 2024، عشية حفل تكريس معبد للإله الهندوسي رام. يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 22 يناير معبدا يجسد انتصار سياساته القومية الهندوسية القوية، في بداية غير رسمية لحملة إعادة انتخابه هذا العام.
يؤدي كاهن طقوسًا مسائية على ضفاف نهر سارايو، في أيوديا، في 21 يناير 2024، عشية حفل تكريس معبد للإله الهندوسي رام. يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 22 يناير معبدا يجسد انتصار سياساته القومية الهندوسية القوية، في بداية غير رسمية لحملة إعادة انتخابه هذا العام.
تراقب الشرطة الرجال المعتقلين الذين حاولوا الاستيلاء على مستشفى في غواياس، الإكوادور، في 21 يناير 2024. ألقت الشرطة في الإكوادور التي تعاني من العنف، القبض على 68 شخصًا في ذلك اليوم حاولوا الاستيلاء على مستشفى في جنوب غربي البلاد وسط "حرب" بين عصابات المخدرات وقوات الأمن.
تراقب الشرطة الرجال المعتقلين الذين حاولوا الاستيلاء على مستشفى في غواياس، الإكوادور، في 21 يناير 2024. ألقت الشرطة في الإكوادور التي تعاني من العنف، القبض على 68 شخصًا في ذلك اليوم حاولوا الاستيلاء على مستشفى في جنوب غربي البلاد وسط "حرب" بين عصابات المخدرات وقوات الأمن.
متظاهرون يحضرون احتجاجًا للجمعيات المهنية للشرطة للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل في لشبونة، البرتغال، 24 يناير، 2024.
متظاهرون يحضرون احتجاجًا للجمعيات المهنية للشرطة للمطالبة بتحسين الرواتب وظروف العمل في لشبونة، البرتغال، 24 يناير، 2024.
الطلاب الهنود في سوامينارايان غوروكول يظهرون حمامًا طقسيًا يسمى ماغ سنان لوسائل الإعلام في أحمد آباد، الهند، 24 يناير 2024. يعتقد المتعبدون بأن حمام التطهير الذي يتم إجراؤه خلال شهر ماغ التقويمي الهندوسي الميمون، سوف يبرئهم من خطاياهم.
الطلاب الهنود في سوامينارايان غوروكول يظهرون حمامًا طقسيًا يسمى ماغ سنان لوسائل الإعلام في أحمد آباد، الهند، 24 يناير 2024. يعتقد المتعبدون بأن حمام التطهير الذي يتم إجراؤه خلال شهر ماغ التقويمي الهندوسي الميمون، سوف يبرئهم من خطاياهم.
يلتقط أفراد شرطة البنجاب صورة ذاتية قبل مشاركتهم في بروفة العرض العسكري الشاملة بمناسبة يوم الجمهورية في ملعب جورو ناناك في أمريتسار في 24 يناير 2024.
يلتقط أفراد شرطة البنجاب صورة ذاتية قبل مشاركتهم في بروفة العرض العسكري الشاملة بمناسبة يوم الجمهورية في ملعب جورو ناناك في أمريتسار في 24 يناير 2024.
بائعو المجوهرات يسحبون بضائعهم على الشاطئ في كاريلو، الأرجنتين، 20 يناير 2024.
بائعو المجوهرات يسحبون بضائعهم على الشاطئ في كاريلو، الأرجنتين، 20 يناير 2024.
عارضة أزياء تقدم تصميمًا لعرض ستيفان رولاند خلال أسبوع الموضة النسائية "ربيع وصيف لعام 2024" للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.
عارضة أزياء تقدم تصميمًا لعرض ستيفان رولاند خلال أسبوع الموضة النسائية "ربيع وصيف لعام 2024" للأزياء الراقية في باريس، فرنسا 23 يناير 2024.
موكب المحتفلين خلال بروفة حفلة ما قبل الكرنفال في الشارع في كتلة "Orquestra Voadora" في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 يناير 2024.
موكب المحتفلين خلال بروفة حفلة ما قبل الكرنفال في الشارع في كتلة "Orquestra Voadora" في ريو دي جانيرو، البرازيل، 21 يناير 2024.
المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يلقي قلمًا في أثناء مخاطبته لأعضاء الصحافة خلال إحدى الحملات الانتخابية في لندنديري، نيو هامبشاير، 23 يناير 2024.
المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يلقي قلمًا في أثناء مخاطبته لأعضاء الصحافة خلال إحدى الحملات الانتخابية في لندنديري، نيو هامبشاير، 23 يناير 2024.
المصلون يقفون مصابيح زيتية خفيفة لتصوير الإله الهندوسي رام في معبد دورجيانا في أمريتسار في 22 يناير 2024، بمناسبة حفل تكريس معبد أيوديا رام.
المصلون يقفون مصابيح زيتية خفيفة لتصوير الإله الهندوسي رام في معبد دورجيانا في أمريتسار في 22 يناير 2024، بمناسبة حفل تكريس معبد أيوديا رام.
يراقب ديفيد كورتيس طائرة تهبط فوق كشك الهوت دوج الخاص به بجوار المطار بينما ينتظر العملاء، 22 يناير 2024، في ناشوا بولاية نيو هامبشاير، ويأمل كورتيس أن يرى ارتفاعًا في عدد العملاء مع توجه الناس إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير. قال كورتيس: "كل القليل يساعد".
يراقب ديفيد كورتيس طائرة تهبط فوق كشك الهوت دوج الخاص به بجوار المطار بينما ينتظر العملاء، 22 يناير 2024، في ناشوا بولاية نيو هامبشاير، ويأمل كورتيس أن يرى ارتفاعًا في عدد العملاء مع توجه الناس إلى صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير. قال كورتيس: "كل القليل يساعد".
المؤمنون المسيحيون الأرثوذكس يسبحون في المياه الباردة لنهر ريبنيكا، في بودغوريتشا، الجبل الأسود، 19 يناير 2024. يحتفل الصرب الأرثوذكس بعيد الغطاس في 19 يناير، وفقًا للتقويم اليولياني القديم، مع استرجاع الصلبان التقليدي من الأنهار والبحيرات.
المؤمنون المسيحيون الأرثوذكس يسبحون في المياه الباردة لنهر ريبنيكا، في بودغوريتشا، الجبل الأسود، 19 يناير 2024. يحتفل الصرب الأرثوذكس بعيد الغطاس في 19 يناير، وفقًا للتقويم اليولياني القديم، مع استرجاع الصلبان التقليدي من الأنهار والبحيرات.
صبي هندي بدوي يأخذ أغنامه للرعي في صباح ضبابي في جامو، الهند، 24 يناير 2024.
صبي هندي بدوي يأخذ أغنامه للرعي في صباح ضبابي في جامو، الهند، 24 يناير 2024.
المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، 23 يناير 2024
المنتخب السوري يلتقط صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس آسيا بين سوريا والهند في استاد البيت في الخور، قطر، 23 يناير 2024
تقوم مروحية تابعة للقوات المسلحة بتحميل المياه لإخماد حرائق الغابات في بوغوتا في 23 يناير 2024. اندلعت ما لا يقل عن أربعة حرائق غابات نشطة عدة مناطق في كولومبيا والعاصمة بوغوتا، وسط موجة من الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن وذكرت السلطات أن ظاهرة النيسكو.
تقوم مروحية تابعة للقوات المسلحة بتحميل المياه لإخماد حرائق الغابات في بوغوتا في 23 يناير 2024. اندلعت ما لا يقل عن أربعة حرائق غابات نشطة عدة مناطق في كولومبيا والعاصمة بوغوتا، وسط موجة من الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن وذكرت السلطات أن ظاهرة النيسكو.
فلسطينيون يزورون أحد الأسواق خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة في رفح، قطاع غزة، الثلاثاء، 23 يناير 2024.
فلسطينيون يزورون أحد الأسواق خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة في رفح، قطاع غزة، الثلاثاء، 23 يناير 2024.
مرشد روحي من سكان أيمارا الأصليين يبارك منزلًا مصغرًا وأوراقًا نقدية لأحد العملاء خلال معرض ألاسيتا السنوي في وسط مدينة لاباز، بوليفيا، 24 يناير 2024. قدم يوم افتتاح المعرض نسخًا طبق الأصل صغيرة من الأشياء التي يطمح الناس إلى الحصول عليها خلال فترة السنة، مثل المنازل والسيارات والثروة. "Alasita" تعني "اشتريني" في لغة الأيمارا الأصلية.
مرشد روحي من سكان أيمارا الأصليين يبارك منزلًا مصغرًا وأوراقًا نقدية لأحد العملاء خلال معرض ألاسيتا السنوي في وسط مدينة لاباز، بوليفيا، 24 يناير 2024. قدم يوم افتتاح المعرض نسخًا طبق الأصل صغيرة من الأشياء التي يطمح الناس إلى الحصول عليها خلال فترة السنة، مثل المنازل والسيارات والثروة. "Alasita" تعني "اشتريني" في لغة الأيمارا الأصلية.
متظاهر يرتدي زي الجوكر يقلد مراسل أخبار تلفزيوني وهو يسير خلف الشرطة وهو يغادر المنطقة القريبة من الكونجرس في نهاية احتجاج على الإصلاحات الاقتصادية والعمالية التي اقترحتها حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، خلال إضراب وطني في بوينس آيرس، الأرجنتين، 24 يناير 2024.
متظاهر يرتدي زي الجوكر يقلد مراسل أخبار تلفزيوني وهو يسير خلف الشرطة وهو يغادر المنطقة القريبة من الكونجرس في نهاية احتجاج على الإصلاحات الاقتصادية والعمالية التي اقترحتها حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، خلال إضراب وطني في بوينس آيرس، الأرجنتين، 24 يناير 2024.
جندي من القوات المسلحة الروسية، يعمل ضمن مجموعة القوات "الجنوبية" على الجانب الشمالي من أرتيموفسك، يطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة هاون عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
جندي من القوات المسلحة الروسية، يعمل ضمن مجموعة القوات "الجنوبية" على الجانب الشمالي من أرتيموفسك، يطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بقذيفة هاون عيار 82 ملم في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
يشارك "تامبوريليروس" الذين يرتدون زيهم الرسمي في "لا تامبورادا"، اليوم الرئيسي لأعياد سان سيباستيان، في مدينة سان سيباستيان الباسكية، شمال إسبانيا، 20 يناير 2024. من منتصف الليل حتى منتصف الليل التالي ، تتجول مجموعات من المتظاهرين الذين يرتدون الزي الرسمي في شوارع سان سيباستيان، ويعزفون الطبول والبراميل تكريماً لقديسهم "الراعي".
يشارك "تامبوريليروس" الذين يرتدون زيهم الرسمي في "لا تامبورادا"، اليوم الرئيسي لأعياد سان سيباستيان، في مدينة سان سيباستيان الباسكية، شمال إسبانيا، 20 يناير 2024. من منتصف الليل حتى منتصف الليل التالي ، تتجول مجموعات من المتظاهرين الذين يرتدون الزي الرسمي في شوارع سان سيباستيان، ويعزفون الطبول والبراميل تكريماً لقديسهم "الراعي".
مزارعون يغلقون الطريق السريع M6، ويعرضون لافتة على مركبة مكتوب عليها "كطفل نحلم به، وكبالغ يموت بسببه" وهم يحتجون على الضرائب وانخفاض الدخل في ليمونيست بالقرب من ليون، وسط شرق فرنسا في يناير 24 يناير 2024. اجتمعت النقابات الزراعية القوية في فرنسا مع رئيس الوزراء الفرنسي في 22 يناير، بعد تهديد الحكومة بأسبوع أو أكثر من الاحتجاجات إذا لم يتم تلبية مطالبهم. وطالبت النقابات الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شكاواها، والتي يقولون إنها تشمل الأعباء المالية المفرطة وقواعد حماية البيئة بالإضافة إلى الأسعار غير الكافية لمنتجاتهم.
مزارعون يغلقون الطريق السريع M6، ويعرضون لافتة على مركبة مكتوب عليها "كطفل نحلم به، وكبالغ يموت بسببه" وهم يحتجون على الضرائب وانخفاض الدخل في ليمونيست بالقرب من ليون، وسط شرق فرنسا في يناير 24 يناير 2024. اجتمعت النقابات الزراعية القوية في فرنسا مع رئيس الوزراء الفرنسي في 22 يناير، بعد تهديد الحكومة بأسبوع أو أكثر من الاحتجاجات إذا لم يتم تلبية مطالبهم. وطالبت النقابات الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شكاواها، والتي يقولون إنها تشمل الأعباء المالية المفرطة وقواعد حماية البيئة بالإضافة إلى الأسعار غير الكافية لمنتجاتهم.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) خلال جولة ترويجية في جايبور في 25 يناير 2024. وقد أقيم حفل استقبال للرئيس إيمانويل ماكرون على السجادة الحمراء في الهند في 25 يناير، مع عرض ترحيبي للأفيال. بينما تتطلع فرنسا إلى صفقات مربحة مع خامس أكبر اقتصاد في العالم.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط) خلال جولة ترويجية في جايبور في 25 يناير 2024. وقد أقيم حفل استقبال للرئيس إيمانويل ماكرون على السجادة الحمراء في الهند في 25 يناير، مع عرض ترحيبي للأفيال. بينما تتطلع فرنسا إلى صفقات مربحة مع خامس أكبر اقتصاد في العالم.