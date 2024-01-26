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https://sputnikarabic.ae/20240126/اكتشاف-علامة-على-اقتراب-نهاية-العالم-في-مدينة-بريطانية-والسلطات-تبدأ-التحقيق-صور-1085424047.html
اكتشاف علامة على اقتراب "نهاية العالم" في مدينة بريطانية والسلطات تبدأ التحقيق... صور
اكتشاف علامة على اقتراب "نهاية العالم" في مدينة بريطانية والسلطات تبدأ التحقيق... صور
أطلق مجلس مدينة برمنغهام البريطانية تحقيقا في ظاهرة غير عادية، حيث تحول أحد الأنهار في المدينة إلى اللون الأحمر، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T06:24+0000
2024-01-26T06:24+0000
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ووفقا للتقارير، إن تحول لون المياه في أحد الأنهار إلى اللون الأحمر الدموي، هي علامة على اقتراب "نهاية العالم".وجاء في التقارير: "علامة على نهاية العالم؟ في يوم الأربعاء الموافق 24 يناير (كانون الثاني)، لاحظ أحد الأشخاص وجود جدول ملطخ بالدماء في بيري كومون ميدوز. وقد أطلق مجلس مدينة برمنغهام منذ ذلك الحين تحقيقًا في هذه الظاهرة غير العادية".ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة عبر منصة "إكس"، مما أثار ضجة بين السكان المحليين.وكتب مستشار محلي آخر، ديفيد باركر: "ما هذا بحق الجحيم؟".وبحسب التقرير، لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة بعد من تحديد سبب الحادث.
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العالم
العالم

اكتشاف علامة على اقتراب "نهاية العالم" في مدينة بريطانية والسلطات تبدأ التحقيق... صور

06:24 GMT 26.01.2024
© Fotolia / Sdecoretنهاية العالم
نهاية العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
© Fotolia / Sdecoret
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أطلق مجلس مدينة برمنغهام البريطانية تحقيقا في ظاهرة غير عادية، حيث تحول أحد الأنهار في المدينة إلى اللون الأحمر، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
ووفقا للتقارير، إن تحول لون المياه في أحد الأنهار إلى اللون الأحمر الدموي، هي علامة على اقتراب "نهاية العالم".
وجاء في التقارير: "علامة على نهاية العالم؟ في يوم الأربعاء الموافق 24 يناير (كانون الثاني)، لاحظ أحد الأشخاص وجود جدول ملطخ بالدماء في بيري كومون ميدوز. وقد أطلق مجلس مدينة برمنغهام منذ ذلك الحين تحقيقًا في هذه الظاهرة غير العادية".
ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة عبر منصة "إكس"، مما أثار ضجة بين السكان المحليين.
وكتب مستشار محلي آخر، ديفيد باركر: "ما هذا بحق الجحيم؟".
وبحسب التقرير، لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة بعد من تحديد سبب الحادث.
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