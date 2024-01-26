https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-الجيل-المنتصر-على-النازية-ومن-نجوا-من-حصار-لينينغراد-سيظلون-مثالًا-أخلاقيًا-لشعبنا-1085459909.html

بوتين: الجيل المنتصر على النازية ومن نجوا من حصار لينينغراد سيظلون مثالًا أخلاقيًا لشعبنا

بوتين: الجيل المنتصر على النازية ومن نجوا من حصار لينينغراد سيظلون مثالًا أخلاقيًا لشعبنا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T21:43+0000

2024-01-26T21:43+0000

2024-01-26T21:43+0000

فلاديمير بوتين

أخبار ألمانيا النازية

لينينغراد

لينينغراد

حصار لينينغراد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085456978_0:38:768:470_1920x0_80_0_0_27e829e7f48b66b2e45376f43bb11b9a.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال حفل إطلاق عملية بناء كاسحة الجليد النووية "لينينغراد"، "إن حياة ووحدة وتماسك جيل المنتصرين ستكون دائمًا مثالًا أخلاقيًا عظيمًا لنا، وفي النضال من أجل السيادة والحرية والوطن، سيكونون مثالًا جيدًا سواء في العمل أو في المعركة".وقد أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ، بوقت سابق، أن حصار لينينغراد يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي.وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الفاشيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.يُذكر أن ألمانيا النازية شنت، في 22 يونيو/ حزيران 1941، هجومًا مفاجئًا بدون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين من المدنيين السوفييت. ويُذكر أيضًا، أنه في الـ 9 من أيار/مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة الاستسلام.

https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-بقايا-الصواريخ-في-موقع-تحطم-طائرة-إيل-76-تشير-إلى-أنها-فرنسية-أو-أمريكية-1085457176.html

لينينغراد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا النازية, لينينغراد, لينينغراد, حصار لينينغراد