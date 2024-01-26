https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-الجيل-المنتصر-على-النازية-ومن-نجوا-من-حصار-لينينغراد-سيظلون-مثالًا-أخلاقيًا-لشعبنا-1085459909.html
بوتين: الجيل المنتصر على النازية ومن نجوا من حصار لينينغراد سيظلون مثالًا أخلاقيًا لشعبنا
بوتين: الجيل المنتصر على النازية ومن نجوا من حصار لينينغراد سيظلون مثالًا أخلاقيًا لشعبنا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T21:43+0000
2024-01-26T21:43+0000
2024-01-26T21:43+0000
فلاديمير بوتين
أخبار ألمانيا النازية
لينينغراد
لينينغراد
حصار لينينغراد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085456978_0:38:768:470_1920x0_80_0_0_27e829e7f48b66b2e45376f43bb11b9a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال حفل إطلاق عملية بناء كاسحة الجليد النووية "لينينغراد"، "إن حياة ووحدة وتماسك جيل المنتصرين ستكون دائمًا مثالًا أخلاقيًا عظيمًا لنا، وفي النضال من أجل السيادة والحرية والوطن، سيكونون مثالًا جيدًا سواء في العمل أو في المعركة".وقد أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ، بوقت سابق، أن حصار لينينغراد يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي.وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الفاشيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.يُذكر أن ألمانيا النازية شنت، في 22 يونيو/ حزيران 1941، هجومًا مفاجئًا بدون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين من المدنيين السوفييت. ويُذكر أيضًا، أنه في الـ 9 من أيار/مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة الاستسلام.
https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-بقايا-الصواريخ-في-موقع-تحطم-طائرة-إيل-76-تشير-إلى-أنها-فرنسية-أو-أمريكية-1085457176.html
لينينغراد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085456978_46:0:723:508_1920x0_80_0_0_e8d3a3953ede1680fc1994df54b77c4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا النازية, لينينغراد, لينينغراد, حصار لينينغراد
فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا النازية, لينينغراد, لينينغراد, حصار لينينغراد
بوتين: الجيل المنتصر على النازية ومن نجوا من حصار لينينغراد سيظلون مثالًا أخلاقيًا لشعبنا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن جيل الأشخاص الذين هزموا النازية في الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين نجوا من حصار لينينغراد، سيكونون دائمًا مثالًا أخلاقيًا للمواطنين الروس.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال حفل إطلاق عملية بناء كاسحة الجليد النووية "لينينغراد"، "إن حياة ووحدة وتماسك جيل المنتصرين ستكون دائمًا مثالًا أخلاقيًا عظيمًا لنا، وفي النضال من أجل السيادة والحرية والوطن، سيكونون مثالًا جيدًا سواء في العمل أو في المعركة".
وقد أعلنت محكمة مدينة سانت بطرسبرغ، بوقت سابق، أن حصار لينينغراد يعد جريمة حرب
وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعوب الاتحاد السوفييتي.
وكانت محكمة نورمبرغ العسكرية، التي شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية للنظر في جرائم الحرب آنذاك، قد أكدت وقائع الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها الفاشيون الألمان بحق سكان لينينغراد، مرفقة بوثائق عديدة.
يُذكر أن ألمانيا النازية شنت، في 22 يونيو/ حزيران 1941، هجومًا مفاجئًا بدون إعلان مسبق على الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى مقتل ملايين من المدنيين السوفييت. ويُذكر أيضًا، أنه في الـ 9 من أيار/مايو عام 1945، وقعت ألمانيا النازية معاهدة الاستسلام.