https://sputnikarabic.ae/20240126/خبير-العراق-لا-يريد-أي-قوات-أجنبية-على-أراضيه-وهو-قادر-على-الدفاع-عن-نفسه-1085446648.html

خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه

خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T13:44+0000

2024-01-26T13:44+0000

2024-01-26T13:44+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه

طالبت رئاسة مجلس النواب العراقي، الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية بشكل كامل، فيما قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، إن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية"، من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي، مدير مركز "الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور عماد علو، قائلا:خبير: اليوم الكرة في ملعب البرلمان العراقي لإنهاء تواجد قوات التحالف الدوليوحول هذا الموضوع، تحدث أيضا من بغداد، عضو المكتب السياسي لـ"كتائب عصائب أهل الحق"، الدكتور سعد السعدي:خبير: قوات الاحتلال الإسرائيلي تبيد المنازل التي تقع في إطار المنطقة العازلةأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حال اتخذت محكمة العدل الدولية هذا القرار، بشرط التزام إسرائيل به. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أكرم عطالله:خبير: أي صيغة للأمن في أوروبا تعني نهاية حلف الناتو إلى الأبدتقوم أجهزة المخابرات الغربية، وفي المقام الأول المخابرات البريطانية (إم16) ، بإعداد مجموعات تخريب أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا. عن هذا الموضوع، تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио