https://sputnikarabic.ae/20240126/خبير-العراق-لا-يريد-أي-قوات-أجنبية-على-أراضيه-وهو-قادر-على-الدفاع-عن-نفسه-1085446648.html
خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه
خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T13:44+0000
2024-01-26T13:44+0000
2024-01-26T13:44+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه
خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه
طالبت رئاسة مجلس النواب العراقي، الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية بشكل كامل، فيما قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، إن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية"، من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي، مدير مركز "الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور عماد علو، قائلا:خبير: اليوم الكرة في ملعب البرلمان العراقي لإنهاء تواجد قوات التحالف الدوليوحول هذا الموضوع، تحدث أيضا من بغداد، عضو المكتب السياسي لـ"كتائب عصائب أهل الحق"، الدكتور سعد السعدي:خبير: قوات الاحتلال الإسرائيلي تبيد المنازل التي تقع في إطار المنطقة العازلةأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حال اتخذت محكمة العدل الدولية هذا القرار، بشرط التزام إسرائيل به. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أكرم عطالله:خبير: أي صيغة للأمن في أوروبا تعني نهاية حلف الناتو إلى الأبدتقوم أجهزة المخابرات الغربية، وفي المقام الأول المخابرات البريطانية (إم16) ، بإعداد مجموعات تخريب أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا. عن هذا الموضوع، تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
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شؤون عسكرية, аудио
خبير: العراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومتخصصين بالعلاقات الدولية.
طالبت رئاسة مجلس النواب العراقي، الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية بشكل كامل، فيما قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، إن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية"، من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي، مدير مركز "الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية" الدكتور عماد علو، قائلا:
الرسالة التي أرسلتها الحكومة الأمريكية إلى الحكومة العراقية، كانت تتمحور حول هذا الموضوع وإعادة تسهيل عمل اللجنة الثنائية العسكرية بين واشنطن وبغداد من أجل وضع جدول زمني لسحب قوات التحالف الدولي من العراق، والعراق لا يريد أي قوات أجنبية على أراضيه وهو قادر على الدفاع عن نفسه، والآن هو بمستوى قتالي قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهناك دعم من قبل المجتمع الدولي.
خبير: اليوم الكرة في ملعب البرلمان العراقي لإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي
وحول هذا الموضوع، تحدث أيضا من بغداد، عضو المكتب السياسي لـ"كتائب عصائب أهل الحق"، الدكتور سعد السعدي:
رأي الحكومة واضح وهو ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتفعيل اللجنة المشكلة من قبل الجانبين للتفاوض حول إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، ولكن الإدارة الأمريكية لم تعر أي اهتمام لهذا الموضوع وهي مستمرة في خرق السيادة العراقية من خلال القصف المتوالي للمواقع الأمنية ومقرات الحشد الشعبي في الداخل العراقي. اليوم الكرة في ملعب البرلمان العراقي كي يذهب ليس إلى قرار بل إلى تشريع قانون يقضي بإنهاء تواجد قوات التحالف الدولي بكل مسمياته .
خبير: قوات الاحتلال الإسرائيلي تبيد المنازل التي تقع في إطار المنطقة العازلة
أكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار في حال اتخذت محكمة العدل الدولية هذا القرار، بشرط التزام إسرائيل به. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أكرم عطالله:
إسرائيل منذ الأيام الأولى تحدثت عن إنشاء منطقة عازلة، والعملية التي أدت إلى مقتل 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا في منطقة المغازي، هي كانت بهدف تفخيخ بيوت تقع في إطار الشريط العازل، فقد كانت قوات الاحتلال تبيد المنازل التي تقع في إطار المنطقة العازلة وهي على امتداد كيلومتر واحد على طول الشريط الحدودي بين غزة وإسرائيل.
خبير: أي صيغة للأمن في أوروبا تعني نهاية حلف الناتو إلى الأبد
تقوم أجهزة المخابرات الغربية، وفي المقام الأول المخابرات البريطانية (إم16) ، بإعداد مجموعات تخريب أوكرانية لتنفيذ استفزازات ضد محطات الطاقة النووية في روسيا. عن هذا الموضوع، تحدث الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، الدكتور آصف ملحم:
هذه الاستفزازات واردة جدا وهذا اسلوب أمريكي معروف، منذ الحرب العالمية الثانية، عندما تفشل أمريكا في منطقة معينة بتمرير سياسات معينة، تلجأ إلى هذا الأسلوب وهنا الكثيرون المستعدون للقيام بأعمال إرهابية، لذلك نتوقع كل شيء من الجانب الأوكراني، ولا أحد في الغرب قادر على تقديم أي رؤية استراتيجية للعلاقة أو الأمن في أوروبا، لأن أي صيغة للأمن في أوروبا تعني انفصام حلف الناتو تماما ونهايته إلى الأبد.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...