https://sputnikarabic.ae/20240126/خبير-يوضح-بدائل-الأردن-إن-قطعت-إسرائيل-المياه-عنه-1085446023.html
خبير يوضح بدائل الأردن إذا قطعت إسرائيل المياه عنه
خبير يوضح بدائل الأردن إذا قطعت إسرائيل المياه عنه
نناقش في هذه الحلقة، إسرائيل تهدد الأردن بعدم تمديد اتفاقية المياه المبرمة بين البلدين، روسيا تزيد من استخدام طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط، أوكرانيا تعلن... 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T13:24+0000
2024-01-26T13:24+0000
2024-01-26T13:25+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير يوضح بدائل الأردن إن قطعت إسرائيل المياه
خبير يوضح بدائل الأردن إن قطعت إسرائيل المياه
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء"، وذلك بعد تصريحات وصفت بأنها "مناهضة لإسرائيل" من مسؤولين كبار في المملكة الأردنية، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حول ما يتعلق بالحرب على غزة.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، د. مازن إرشيد:خبير: آسيا أصبحت بديلا لروسيا عن أوروباأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، د. نبيل المرسومي:خبير: إنهاء كييف عقد "ترانزيت" الغاز الروسي ورقة ضغط على أوروبانقلت وسائل إعلام اوكرانية، عن المكتب الصحفي للحكومة الأوكرانية، أن "كييف تدحض بشكل قاطع المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا".حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد، د. مراد كواشي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير يوضح بدائل الأردن إذا قطعت إسرائيل المياه عنه
13:24 GMT 26.01.2024 (تم التحديث: 13:25 GMT 26.01.2024)
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة، إسرائيل تهدد الأردن بعدم تمديد اتفاقية المياه المبرمة بين البلدين، روسيا تزيد من استخدام طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط، أوكرانيا تعلن عدم تمديد عقد "ترانزيت" الغاز من روسيا.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "تل أبيب تدرس وقف ضخ المياه إلى الأردن وعدم تمديد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء"، وذلك بعد تصريحات وصفت بأنها "مناهضة لإسرائيل" من مسؤولين كبار في المملكة الأردنية، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حول ما يتعلق بالحرب على غزة.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، د. مازن إرشيد:
الأردن من أفقر دول العالم بالموارد المائية لذلك هو بحاجة لموارد إضافية من المياه لأنه يستهلك 900 مليون متر مكعب سنويا، وحاليا لا يوجد بديل عن الاتفاقية سوى امتلاء السدود بمياه الأمطار، التي تم تشييدها بالسنوات السابقة، وأيضا الاستعجال بتنفيذ مشروع ناقل البحرين، لأنه مشروع أردني وطني لكن للأسف يمر بفترات طويلة من التأجيل. كان من المهم التركيز على المشروع لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت وهذا سيخفف بشكل كبير من الضائقة المائية.
خبير: آسيا أصبحت بديلا لروسيا عن أوروبا
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركات النفط الروسية تستخدم بشكل متزايد طريق بحر الشمال لتزويد آسيا بالنفط.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، د. نبيل المرسومي:
استطاعت روسيا إيجاد بدائل عن أوروبا، مثلا الهند والصين، فكانت الهند تستورد 500 ألف برميل يوميا من النفط الروسي، وأصبحت اليوم تستورد مليون، وكذلك الصين زادت استيراد النفط والغاز الروسي، والروس خبراء في تفادي العقوبات.
خبير: إنهاء كييف عقد "ترانزيت" الغاز الروسي ورقة ضغط على أوروبا
نقلت وسائل إعلام اوكرانية، عن المكتب الصحفي للحكومة الأوكرانية، أن "كييف تدحض بشكل قاطع المعلومات حول استعدادها لتمديد عقد ترانزيت الغاز من روسيا".
حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد، د. مراد كواشي:
تشكل هذه الخطوة ورقة ضغط كبيرة على أوروبا لرفض بعض الدول الأوروبية إرسال مساعدات إضافية إلى كييف، ونرى أن السحر انقلب على الساحر وتأثرت الاقتصادات الأوروبية بطول الأزمة الأوكرانية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...