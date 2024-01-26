https://sputnikarabic.ae/20240126/دولة-خليجية-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-لاستهداف-أماكن-دينية-على-أراضيها-1085427750.html
دولة خليجية تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أماكن دينية على أراضيها
دولة خليجية تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أماكن دينية على أراضيها
أعلنت الكويت، إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية في البلاد. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T08:50+0000
2024-01-26T08:50+0000
2024-01-26T08:50+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104321/01/1043210102_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_ac84b838202247eac945e440e47a7b6b.jpg
وقالت وزارة الداخية الكويتية، في بيان، أمس الخميس، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية، وقتل أشخاص".وتابعت: "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".ولم تكشف الوزارة عن جنسية الأشخاص، ولا اسم التنظيم الذي ينتمون إليه.يذكر أنه في يونيو/حزيران 2015، استهدف هجوم انتحاري مسجد الإمام الصادق للشيعة في العاصمة الكويتية في أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط 27 قتيلا و227 جريحا، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا).ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم قرابة 1.5 مليون نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20201224/تفاصيل-مثيرة-حول-قضية-الأطفال-المتهمين-بالتواصل-مع-داعش-في-الكويت-1047614602.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104321/01/1043210102_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5eba77e7e4db916016f87e992bdd9fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
دولة خليجية تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أماكن دينية على أراضيها
أعلنت الكويت، إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية في البلاد.
وقالت وزارة الداخية الكويتية
، في بيان، أمس الخميس، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية، وقتل أشخاص".
وأضافت: "تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية، ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي".
وتابعت: "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
ولم تكشف الوزارة عن جنسية الأشخاص، ولا اسم التنظيم الذي ينتمون إليه.
24 ديسمبر 2020, 14:46 GMT
يذكر أنه في يونيو/حزيران 2015، استهدف هجوم انتحاري مسجد الإمام الصادق للشيعة في العاصمة الكويتية في أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط 27 قتيلا و227 جريحا، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي
(المحظور دوليا).
ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم قرابة 1.5 مليون نسمة.