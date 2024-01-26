https://sputnikarabic.ae/20240126/دولة-خليجية-تعلن-إحباط-مخطط-إرهابي-لاستهداف-أماكن-دينية-على-أراضيها-1085427750.html

دولة خليجية تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أماكن دينية على أراضيها

دولة خليجية تعلن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أماكن دينية على أراضيها

أعلنت الكويت، إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية في البلاد. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T08:50+0000

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وقالت وزارة الداخية الكويتية، في بيان، أمس الخميس، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية، وقتل أشخاص".وتابعت: "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".ولم تكشف الوزارة عن جنسية الأشخاص، ولا اسم التنظيم الذي ينتمون إليه.يذكر أنه في يونيو/حزيران 2015، استهدف هجوم انتحاري مسجد الإمام الصادق للشيعة في العاصمة الكويتية في أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط 27 قتيلا و227 جريحا، في اعتداء تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا).ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم قرابة 1.5 مليون نسمة.

https://sputnikarabic.ae/20201224/تفاصيل-مثيرة-حول-قضية-الأطفال-المتهمين-بالتواصل-مع-داعش-في-الكويت-1047614602.html

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