https://sputnikarabic.ae/20240126/سفير-روسيا-بالولايات-المتحدة-ينتقد-تجاهل-أمريكا-تصرفات-كييف-بعد-إسقاط-طائرة-إيل-76-في-بيلغورود-1085460215.html

سفير روسيا بالولايات المتحدة ينتقد تجاهل أمريكا تصرفات كييف بعد إسقاط طائرة إيل-76 في بيلغورود

سفير روسيا بالولايات المتحدة ينتقد تجاهل أمريكا تصرفات كييف بعد إسقاط طائرة إيل-76 في بيلغورود

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، الجمعة، أن بعض البيروقراطيين في الولايات المتحدة يحاولون تحميل روسيا مسؤولية الهجوم الإرهابي على الطائرة... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T23:50+0000

2024-01-26T23:50+0000

2024-01-26T23:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

إيل - 76

الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف، "المسؤولون المحليون يتجاهلون الحقائق الجلية. إنهم يحاولون عدم ملاحظة التصرفات الهمجية للنازيين الأوكرانيين ويتناسون أن سياسة دفن الرؤوس في الرمال لم تسفر عن أي شيء جيد.. لقد وصل الأمر إلى حد أن بعض البيروقراطيين يحاولون تحويل المسؤولية عن هذا الهجوم الإرهابي المروع إلى روسيا".وأشار إلى أن واشنطن لا تستفد شيئًا من الوضع الراهن وأن "استرضاء الإرهابيين يساهم في المزيد من تدني صورة الولايات المتحدة، التي كانت تعتبر في السنوات السابقة دولة محترمة، فواشنطن تسير في طريق خطير وتتحول إلى شريك في الهجمات الإرهابية الدموية".وتابع: "لقد انتظرنا يومين حتى تدين الإدارة الأمريكية الهجوم الإرهابي الهمجي الذي قام به نظام كييف، وهذا لم يحدث أبدًا حتى بعد انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بإصرار من روسيا".وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعترف أيضًا بالعمل الناجح الذي قام به مجلس الوزراء الروسي، لضمان "ديناميكيات إيجابية في تنمية الاقتصاد الوطني المحلي".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، بوقت سابق، عن تحطم طائرة نقل من طراز "إيل-76" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في مقاطعة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.وأكدت الوزارة أن نظام كييف أسقط الطائرة، سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.ووفقًا لتصريحات رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، فقد استهدفت القوات الأوكرانية الطائرة "بثلاثة صواريخ مضادة للطائرات، قد تكون من طراز باتريوت أو إيريس-تي".وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية، الذي نشر على حسابها في "تلغرام"، أمس الجمعة "بمساعدة وسائل الرادار للتحكم الموضوعي في المجال الجوي، وكذلك من خلال التحقيق، ثبت أن الأسلحة الصاروخية المضادة للطائرات، التي أصابت طائرة النقل العسكرية "إيل-76" كانت موجودة في قرية ليبتسي بمقاطعة خاركوف".وأشار البيان، أنه تجري عملية تجميع أشلاء جثث الضحايا في موقع تحطم طائرة "إيل-76" من أجل فحصها جينيًا للتعرف على هوية أصحابها، وتم العثور على وشوم مميزة على بعض أجزاء أجساد الضحايا، كما تم تسجيل رموز مماثلة على أجساد ممثلي القوات الأوكرانية، بما في ذلك فوج "آزوف" المحظور.وأضاف البيان "من بين الأدلة المادية التي تمت إضافتها بالفعل إلى ملف القضية الجنائية، هناك وثائق لعسكريين أوكرانيين قتلوا في الكارثة، تؤكد هوياتهم، بالإضافة إلى وثائق مرفقة من دائرة السجون الفيدرالية في روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20240126/بوتين-بقايا-الصواريخ-في-موقع-تحطم-طائرة-إيل-76-تشير-إلى-أنها-فرنسية-أو-أمريكية-1085457176.html

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روسيا, إيل - 76, الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونوف