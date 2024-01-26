https://sputnikarabic.ae/20240126/فنان-مصري-شهير-يعلن-حصوله-على-الجنسية-السعودية-وتركي-آل-شيخ-يوجه-له-رسالة--1085427568.html
فنان مصري شهير يعلن حصوله على الجنسية السعودية وتركي آل شيخ يوجه له رسالة
فنان مصري شهير يعلن حصوله على الجنسية السعودية وتركي آل شيخ يوجه له رسالة
أعلن الفنان المصري، محمد هنيدي، أنه حصل على الجنسية السعودية وجواز سفر السعودي، لافتا إلى أن ذلك يعد أكبر تكريم له خلال مسيرته الفنية. 26.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-26T08:54+0000
2024-01-26T08:54+0000
2024-01-26T08:54+0000
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وقال هنيدي عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء أمس الخميس: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم أني أتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".وأتم قائلا "بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".بدوره، علق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، عبر منصة أكس، قائلا "أهلا بيك بين أهلك وأخوانك في مملكة الخير والعطاء (ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني)".ليرد عليه هنيدي: "ربنا يبارك فيك يا أبو ناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. احنا جاهزين ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, مصر, تركي آل الشيخ, الأخبار
منوعات, أخبار الفنانين في مصر, السعودية, مصر, تركي آل الشيخ, الأخبار
فنان مصري شهير يعلن حصوله على الجنسية السعودية وتركي آل شيخ يوجه له رسالة
أعلن الفنان المصري، محمد هنيدي، أنه حصل على الجنسية السعودية وجواز سفر السعودي، لافتا إلى أن ذلك يعد أكبر تكريم له خلال مسيرته الفنية.
وقال هنيدي
عبر حسابه بمنصة "إكس"، مساء أمس الخميس: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم أني أتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".
وأضاف "شكرا للمملكة العربية السعودية، شكرا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية".
وأتم قائلا "بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ
على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".
بدوره، علق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية
، تركي آل الشيخ، عبر منصة أكس، قائلا "أهلا بيك بين أهلك وأخوانك في مملكة الخير والعطاء (ونبغى صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني)".
ليرد عليه هنيدي: "ربنا يبارك فيك يا أبو ناصر ويحفظك ويحفظ أهلنا في السعودية.. احنا جاهزين ويلا بينا صعيدي الجزء الثاني".