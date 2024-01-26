https://sputnikarabic.ae/20240126/هيئة-البث-تنشر-مقطع-فيديو-لاختباء-جنود-إسرائيليين-من-حماس-داخل-غرفة-طعام-يوم-7-أكتوبر-1085458328.html

هيئة البث تنشر مقطع فيديو لاختباء جنود إسرائيليين من "حماس" داخل غرفة طعام يوم 7 أكتوبر الماضي

هيئة البث تنشر مقطع فيديو لاختباء جنود إسرائيليين من "حماس" داخل غرفة طعام يوم 7 أكتوبر الماضي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مقطع فيديو يوثق اختباء عدد كبير من الجنود الإسرائيليين داخل موقع "صوفا" العسكري الواقع في منطقة غلاف غزة خلال هجوم حركة... 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T20:35+0000

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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث، مساء اليوم الجمعة: "يكشف مقطع مصور من موقع صوفا، الدقائق الأولى من القتال في 7 أكتوبر. ويظهر في التوثيق مقاتلي ناحال (قوات النخبة الإسرائيلية) وهم يختبئون في غرفة الطعام في الموقع من إطلاق النار المتواصل من قبل الإرهابيين".وأضافت: "بعد ساعات وبمساعدة المروحيات العسكرية ومقاتلي وحدة الكوماندوز البحرية (شايطيت 13)، التي وصلت وقاتلت على الفور، تم استعادة السيطرة على الموقع، وفي معركة استمرت 14 ساعة تم القضاء على 55 إرهابيًا تسللوا إلى الموقع وقُتل 11 جنديا".ووقتها، بحسب القناة، تم نقل القوات النظامية وقوات الاحتياط التابعة لوحدة "شايطيت 13" بواسطة المروحيات، بعد وقت قصير من وصول التقارير عن تسلل مقاتلي "حماس" على حدود غزة، في ذلك الصباح، وانضمت إلى القوات التي تقاتل في الميدان.وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن مقاتلي "شايطيت 13" انتقلوا من نقطة إلى أخرى في المستوطنات وقاتلوا مسلحي "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف القضاء عليهم وتحرير المحتجزين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240126/رئيس-الشاباك-الإسرائيلي-يدعو-الحكومة-إلى-تشكيل-لجنة-تحقيق-رسمية-في-إخفاقات-7-أكتوبر-1085457305.html

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قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن