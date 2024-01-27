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https://sputnikarabic.ae/20240127/أمريكا-وكندا-توقفان-تمويل-أونروا-بعد-مزاعم-ضلوع-موظيفها-في-هجمات-7-أكتوبر-1085467065.html
أمريكا وكندا توقفان تمويل "أونروا" بعد مزاعم ضلوع موظيفها في هجمات 7 أكتوبر
أمريكا وكندا توقفان تمويل "أونروا" بعد مزاعم ضلوع موظيفها في هجمات 7 أكتوبر
أعلنت الولايات المتحدة وكندا، اليوم السبت، تعليق أي تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسط تحقيق في مزاعم باحتمال... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T09:02+0000
2024-01-27T09:02+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن واشنطن أوقفت مؤقتا أي تمويل إضافي لـ"أونروا"، إلى حين الانتهاء من فحص المزاعم الخاصة بموظفي الوكالة.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" إزاء تلك المزاعم، وأنها ترحب بتحقيق الأمم المتحدة، وتعهد أمينها العام أنطونيو غوتيريش بالرد إذا ثبتت صحة المزاعم.وأكدت أن أمريكا تواصلت مع حكومة إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات.وعلى النهج نفسه، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عبر منصة "إكس"، إن "أوتاوا تدين بشكل قاطع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل".وأضاف: "يساورني قلق عميق إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".وكانت أونروا قد أعلنت، في وقت سابق، طرد عدد من موظفيها لـ"الاشتباه بضلوعهم" في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقالت الوكالة الأممية إن السلطات الإسرائيلية زودتها بمعلومات بشأن الضلوع المزعوم لعدد من موظفيها في هذه الهجمات.وأكدت أنه "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة".
https://sputnikarabic.ae/20240127/أونروا-تعلن-طرد-موظفين-بشبهة-الضلوع-في-هجوم-7-أكتوبر-على-إسرائيل-1085465631.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا وكندا توقفان تمويل "أونروا" بعد مزاعم ضلوع موظيفها في هجمات 7 أكتوبر

09:02 GMT 27.01.2024
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOVرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بكندا، 24 مارس/ آذار 2023
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بكندا، 24 مارس/ آذار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOV
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أعلنت الولايات المتحدة وكندا، اليوم السبت، تعليق أي تمويل إضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسط تحقيق في مزاعم باحتمال تورط موظفين بالوكالة في هجمات الـ7 من أكتوبر الماضي على إسرائيل.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن واشنطن أوقفت مؤقتا أي تمويل إضافي لـ"أونروا"، إلى حين الانتهاء من فحص المزاعم الخاصة بموظفي الوكالة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" إزاء تلك المزاعم، وأنها ترحب بتحقيق الأمم المتحدة، وتعهد أمينها العام أنطونيو غوتيريش بالرد إذا ثبتت صحة المزاعم.
وأكدت أن أمريكا تواصلت مع حكومة إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات.
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2024
"أونروا" تعلن طرد موظفين بشبهة الضلوع في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل
08:29 GMT
وعلى النهج نفسه، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عبر منصة "إكس"، إن "أوتاوا تدين بشكل قاطع هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل".
وأضاف: "يساورني قلق عميق إزاء الادعاءات المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".

وتابع الوزير الكندي: "أصدرت تعليماتي إلى وكالة الشؤون العالمية الكندية بإيقاف كل التمويل الإضافي للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق".

وكانت أونروا قد أعلنت، في وقت سابق، طرد عدد من موظفيها لـ"الاشتباه بضلوعهم" في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوكالة الأممية إن السلطات الإسرائيلية زودتها بمعلومات بشأن الضلوع المزعوم لعدد من موظفيها في هذه الهجمات.
وأكدت أنه "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة".
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