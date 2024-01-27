https://sputnikarabic.ae/20240127/الأمم-المتحدة-تحذر-من-نقص-المساعدات-الإنسانية-لغزة-في-أعقاب-حصار-معبر-كرم-أبو-سالم-1085477732.html

الأمم المتحدة تحذر من نقص المساعدات الإنسانية لغزة في أعقاب حصار معبر كرم أبو سالم

الأمم المتحدة تحذر من نقص المساعدات الإنسانية لغزة في أعقاب حصار معبر كرم أبو سالم

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من عواقب تقليل حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة في أعقاب الحصار المتكرر والمفروض... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T14:46+0000

2024-01-27T14:46+0000

2024-01-27T14:46+0000

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وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد أطلق تحذيراته المتكررة من انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، بعدما تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول تلك المساعدات إلى القطاع.وأمس الجمعة، تظاهر المئات من الإسرائيليين، أمام معبر كرم أبو سالم رفضا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أنه لليوم الثالث على التوالي، تخرج مظاهرات إسرائيلية يشارك فيها المئات إعلانا لرفضهم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "المتظاهرين الإسرائيليين قد أغلقوا المعبر بأجسادهم مطالبين الحكومة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240126/غالانت-يبحث-مع-أوستن-أهمية-توصيل-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-دون-انقطاع-1085424221.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس