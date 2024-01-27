https://sputnikarabic.ae/20240127/البيت-الأبيض-سوليفان-يؤكد-لوزير-خارجية-الصين-أهمية-تجنب-الانزلاق-إلى-صراع-بين-البلدين-1085477890.html
البيت الأبيض: سوليفان يؤكد لوزير خارجية الصين أهمية تجنب الانزلاق إلى صراع بين البلدين
البيت الأبيض: سوليفان يؤكد لوزير خارجية الصين أهمية تجنب الانزلاق إلى صراع بين البلدين
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائهما في العاصمة التايلاندية بانكوك، في 26 و27 يناير/ كانون الثاني، على... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T14:48+0000
2024-01-27T14:48+0000
2024-01-27T14:48+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "سوليفان شدد على أنه على الرغم من وجود منافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أن كلا البلدين بحاجة إلى منعهما من الانزلاق إلى الصراع أو المواجهة".وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي، يوم 14 يناير/ كانون الثاني، أن بيان نظيرتها الأمريكية "ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، كما أنه يتعارض مع التزام أمريكا السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية مع تايوان".وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن "مسألة تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، إن مبدأ "صين واحدة" هو معيار أساسي في العلاقات الدولية، وهو الإجماع السائد بين المجتمع الدولي، والأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وتعارض الصين بشدة قيام أمريكا بأي شكل من أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان والتدخل في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة".
https://sputnikarabic.ae/20240126/الصين-ترد-على-مزاعم-واشنطن-وتؤكد-أمريكا-أكبر-تهديد-لأمن-الفضاء-1085430306.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
البيت الأبيض: سوليفان يؤكد لوزير خارجية الصين أهمية تجنب الانزلاق إلى صراع بين البلدين
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائهما في العاصمة التايلاندية بانكوك، في 26 و27 يناير/ كانون الثاني، على أهمية تجنب الانزلاق إلى صراع أو مواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من المنافسة بينهما.
وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "سوليفان شدد على أنه على الرغم من وجود منافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أن كلا البلدين بحاجة إلى منعهما من الانزلاق إلى الصراع أو المواجهة".
وأضاف أن سوليفان ووانغ يي رحبا بالتقدم المحرز أخيرا في استئناف الاتصالات بين الجيشين (الأمريكي والصيني) وأشارا إلى أهمية الحفاظ على هذه القنوات.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان رسمي
، يوم 14 يناير/ كانون الثاني، أن بيان نظيرتها الأمريكية "ينتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، كما أنه يتعارض مع التزام أمريكا السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية مع تايوان".
كما اعتبرت الخارجية الصينية أن البيان الأمريكي "يرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، ونحن نستنكر ذلك بشدة ونعارضه بشدة، وقد قدمنا احتجاجات جادة إلى الجانب الأمريكي".
وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن "مسألة تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، إن مبدأ "صين واحدة" هو معيار أساسي في العلاقات الدولية، وهو الإجماع السائد بين المجتمع الدولي، والأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وتعارض الصين بشدة قيام أمريكا بأي شكل من أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان والتدخل في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة".