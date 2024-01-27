https://sputnikarabic.ae/20240127/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-ضربة-ضد-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-في-اليمن-1085461199.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله" في اليمن
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله" في اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، أنها نفذت ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تستعد لإطلاقه في البحر... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T03:58+0000
2024-01-27T03:58+0000
2024-01-27T03:58+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس"، "في 27 يناير/ كانون الثاني وفي حوالي الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت صنعاء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن كان جاهزًا للانطلاق بالبحر الأحمر".وفجر اليوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخًا مضادًا للسفن أصاب ناقلة النفط "مارلين لوندا" دون وقوع إصابات.ومساء أمس الجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيي سريع، في بيان له إصابة السفينة "مارلين لوندا" بعدد من الصواريخ خلال مرورها في خليج عدن.وبوقت سابق من الجمعة، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بمحاولة استهداف المدمرة "يو إس إس كارني" بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن، مؤكدة إسقاطه دون وقوع إصابات أو أضرار.يأتي ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات على 4 قيادات في قوات الجماعة، وجاءت العقوبات الأمريكية والبريطانية، بعد 24 ساعة من إعلان قوات "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، إصابة سفينة حربية أمريكية خلال اشتباك مع مدمرات وسفن للبحرية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب الاستراتيجي، قالت إنه استمر لأكثر من ساعتين، واستخدمت خلاله عدد من الصواريخ الباليستية.
https://sputnikarabic.ae/20240126/جماعة-أنصار-الله-تعلن-إحراق-سفينة-نفط-بريطانية-إثر-استهدافها-بالصواريخ-بخليج-عدن-1085460030.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله" في اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، أنها نفذت ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تستعد لإطلاقه في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس"، "في 27 يناير/ كانون الثاني وفي حوالي الساعة 3:45 صباحًا بتوقيت صنعاء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ضد صاروخ حوثي
مضاد للسفن كان جاهزًا للانطلاق بالبحر الأحمر".
وأضاف البيان: "حددت القوات الأمريكية الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وبعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس. سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وفجر اليوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخًا مضادًا للسفن أصاب ناقلة النفط "مارلين لوندا" دون وقوع إصابات.
ومساء أمس الجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيي سريع، في بيان له إصابة السفينة "مارلين لوندا" بعدد من الصواريخ خلال مرورها في خليج عدن.
وبوقت سابق من الجمعة، اتهمت القيادة المركزية الأمريكية، جماعة "أنصار الله" بمحاولة استهداف المدمرة "يو إس إس كارني" بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن، مؤكدة إسقاطه دون وقوع إصابات أو أضرار.
يأتي ذلك غداة إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، فرض عقوبات على 4 قيادات في قوات الجماعة، وجاءت العقوبات الأمريكية والبريطانية، بعد 24 ساعة من إعلان قوات "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، إصابة سفينة حربية أمريكية خلال اشتباك مع مدمرات وسفن للبحرية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب الاستراتيجي، قالت إنه استمر لأكثر من ساعتين، واستخدمت خلاله عدد من الصواريخ الباليستية.