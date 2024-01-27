https://sputnikarabic.ae/20240127/حماس-تدين-التحريض-الإسرائيلي-ضد-مؤسسات-أممية-تسهم-في-إغاثة-الفلسطينيين-1085470562.html
"حماس" تدين التحريض الإسرائيلي ضد مؤسسات أممية تسهم في إغاثة الفلسطينيين
"حماس" تدين التحريض الإسرائيلي ضد مؤسسات أممية تسهم في إغاثة الفلسطينيين
أدانت حركة "حماس"، اليوم السبت، ما وصفته بـ"التحريض الإسرائيلي" ضد مؤسسات أممية تسهم في إغاثة المواطنين بينها الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T11:02+0000
2024-01-27T11:02+0000
2024-01-27T11:02+0000
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وذكرت الحركة في بيان عبر "تلغرام"، أن حملة التحريض الإسرائيلية شملت مؤخرا اتهاما لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه "التواطؤ" مع حماس، بشأن استخدام المستشفيات في أعمال عسكرية.وأضافت أن إسرائيل حرضت أيضا على وكالة "أونروا" بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل، التي تسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني".وفي وقت سابق، رفضت منظمة الصحة العالمية، اتهامات إسرائيل لها بأنها تعمل مع حركة حماس، وتغض الطرف عن وضع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه على منصة "إكس" بشأن اتهام إسرائيل للمنظمة الأممية بما سمته "التواطؤ مع حماس".وقال غيبريسوس: "الصحة العالمية تدحض الاتهامات الإسرائيلية بأن المنظمة متواطئة مع حماس وتغض الطرف عن معاناة (المحتجزين الإسرائيليين) في غزة".وأضاف: "مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء".وأكد أن الصحة العالمية وبصفتها منظمة تابعة للأمم المتحدة، محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس.فيما أعلنت "أونروا"، طرد عدد من موظفيها لـ"الاشتباه بضلوعهم" في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقالت الوكالة الأممية إن السلطات الإسرائيلية زودتها بمعلومات بشأن الضلوع المزعوم لعدد من موظفيها في هذه الهجمات.وأكدت أنه "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة".
https://sputnikarabic.ae/20240126/الصحة-العالمية-ترفض-مزاعم-إسرائيل-بشأن-التواطؤ-مع-حماس-اتهامات-تعرض-موظفينا-للخطر-1085454240.html
https://sputnikarabic.ae/20240127/أونروا-تعلن-طرد-موظفين-بشبهة-الضلوع-في-هجوم-7-أكتوبر-على-إسرائيل-1085465631.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
"حماس" تدين التحريض الإسرائيلي ضد مؤسسات أممية تسهم في إغاثة الفلسطينيين
أدانت حركة "حماس"، اليوم السبت، ما وصفته بـ"التحريض الإسرائيلي" ضد مؤسسات أممية تسهم في إغاثة المواطنين بينها الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وذكرت الحركة في بيان عبر "تلغرام"، أن حملة التحريض الإسرائيلية شملت مؤخرا اتهاما لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه "التواطؤ" مع حماس
، بشأن استخدام المستشفيات في أعمال عسكرية.
وأضافت أن إسرائيل حرضت أيضا على وكالة "أونروا" بهدف قطع التمويل عنها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية.
ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى "عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل، التي تسعى لقطع كافة شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق، رفضت منظمة الصحة العالمية
، اتهامات إسرائيل لها بأنها تعمل مع حركة حماس، وتغض الطرف عن وضع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه على منصة "إكس" بشأن اتهام إسرائيل للمنظمة الأممية بما سمته "التواطؤ مع حماس".
وقال غيبريسوس: "الصحة العالمية تدحض الاتهامات الإسرائيلية بأن المنظمة متواطئة مع حماس وتغض الطرف عن معاناة (المحتجزين الإسرائيليين) في غزة".
وأضاف: "مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء".
وأكد أن الصحة العالمية وبصفتها منظمة تابعة للأمم المتحدة، محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس.
فيما أعلنت "أونروا"، طرد عدد من موظفيها
لـ"الاشتباه بضلوعهم" في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الوكالة الأممية إن السلطات الإسرائيلية زودتها بمعلومات بشأن الضلوع المزعوم لعدد من موظفيها في هذه الهجمات.
وأكدت أنه "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة".