https://sputnikarabic.ae/20240127/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-الوسواس-القهري-والموت-المبكر-1085464900.html

دراسة تكشف العلاقة بين الوسواس القهري والموت المبكر

دراسة تكشف العلاقة بين الوسواس القهري والموت المبكر

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري، أو اختصارًا "أو سي دي"، أكثر عرضة بنسبة 82% للوفاة مبكرًا لأسباب طبيعية أو غير طبيعية، وذلك... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T08:19+0000

2024-01-27T08:19+0000

2024-01-27T08:19+0000

مجتمع

علوم

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وقد وجدت دراسات سابقة حالات وفاة متزايدة بين الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري، ولكن الأسباب المحددة للوفاة لم يتم بحثها بشكل جيد، وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت".وأجرت مجموعة من الباحثين من معهد كارولينسكا في السويد دراسة من أجل فهم الأسباب الطبيعية وغير الطبيعية المحددة للوفاة والتي تسهم في ارتفاع معدلات الوفيات المبلغ عنها في الوسواس القهري، وتم استخدام سجلات السكان السويدية، والتي تتضمن البيانات الإدارية وبيانات الرعاية الصحية من جميع السكان، لمقارنة مجموعة مكونة من 61378 شخصًا تلقوا تشخيص الوسواس القهري مع 613780 شخصًا لا يعانون من الوسواس القهري.وتمت متابعة كلا المجموعتين لأكثر من أربعة عقود (من عام 1973 إلى عام 2020)، ولوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري يموتون في متوسط عمر مبكر مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من الوسواس القهري.كان الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة (73 في المئة)، والاضطرابات العقلية والسلوكية (58 في المئة)، وأمراض الجهاز البولي والتناسلي (55 في المئة)، وأمراض الغدد الصماء والتغذوية والتمثيل الغذائي (47 في المئة)، وأمراض الأوعية الدموية (33 في المئة) والجهاز العصبي (21 في المئة) والجهاز الهضمي (20 في المئة).رصد انفجار غريب ونادر على الشمس... فيديوومن المثير للاهتمام أن خطر الوفاة بسبب السرطان كان أقل بنسبة 13% لدى المصابين بالوسواس القهري. ولا يُعرف سبب تحول هذا الخطر في شكل معاكس.وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر، وهذا قد يحفز التغييرات السلوكية (مثل ممارسة المزيد من التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي) والتي يمكن أن تلعب دورا في الوقاية من اعتلال الصحة والوفاة المبكرة.اكتشاف علامة على اقتراب "نهاية العالم" في مدينة بريطانية والسلطات تستنفر... صور

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