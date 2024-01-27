https://sputnikarabic.ae/20240127/340-مدينة-إيرانية-تعاني-من-الإجهاد-المائي-1085476590.html

340 مدينة إيرانية تعاني من "الإجهاد المائي"

340 مدينة إيرانية تعاني من "الإجهاد المائي"

صرح هاشم أميني، الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في إيران، اليوم السبت، بأن 339 مدينة في بلاده تعاني مما يعرف بالإجهاد المائي، حيث زاد هذا الرقم... 27.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-27T13:47+0000

2024-01-27T13:47+0000

2024-01-27T13:48+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1b/1085476210_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_514bb5cabe02c11930c42e68b3776d81.jpg

ونقل موقع " ميدل إيست نيوز"، عن أميني قوله إنه في السنة الرابعة من الجفاف في إيران، فإن أوضاع 26 محافظة دون المستوى القياسي، حيث أن موارد المياه السطحية والجوفية في خطر، فيما تعاني المحافظات الأربع طهران وسيستان بلوشستان وكلستان ومشهد من مشكلات مائية بخلاف العام الماضي.وأضاف المسؤول الإيراني: "يتم توفير إمدادات المياه في 16 محافظة و28 مدينة بشكل خاص وطارئ"، وتابع أميني أن عدد المدن الإيرانية التي عانت من الإجهاد المائي الصيف العام الماضي بلغ 269 مدينة، مشيرا إلى وجود مشاريع جديدة لتوفير المياه في مناطق مختلفة من البلاد.وفي وقت سابق، قال رضا حاجي، رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران، في أغسطس/ آب الماضي، إن بلاده تستخدم 94% من احتياطيات الموارد المائية، مشيرا إلى أن أكثر من 18 مليون شخص سيواجهون أزمة في إمدادات مياه الشرب في 2056.ولفت حاجي إلى أن إيران تستهلك جميع موارد المياه المتجددة، لكنها لا تكفي لسد احتياجات الإيرانيين، مشيرا إلى أنه يتم تعويض العجز من موارد المياه غير المتجددة، حسبما ذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية.أوضح حاجي أن إيران استنزفت نحو 30 في المئة من احتياطيات المياه غير المتجددة، مشيرا إلى أن ذلك يجعل إيران تتجاوز حد الإجهاد المائي بمراحل، متوقعا أن أزمة المياه ستؤدي إلى فقدان نحو 1.3 مليون شخص لوظائفهم بحلول عام 2056.ويطلق "الإجهاد المائي الشديد" على البلد الذي يستخدم ما لا يقل عن 80 في المئة من إمداداته المائية المتاحة، ويقول خبراء إن السحب الكبير من المياه الجوفية في منطقة الخليج تسبب في خروج الكثير منها خارج نطاق الخدمة.

https://sputnikarabic.ae/20231231/انعكاسات-خطيرة-خبيران-يوضحان-تداعيات-استمرار-الجفاف-للسنة-السادسة-بالمغرب--1084610248.html

https://sputnikarabic.ae/20230826/خطر-الجفاف-المرعب-الحر-الشديد-يهدد-الأمن-المائي-لـ-15-دولة-عربية-1080443226.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار المناخ في العالم, الأخبار