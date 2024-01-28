https://sputnikarabic.ae/20240128/أميرال-بريطاني-فشل-الضربات-في-اليمن-يكشف-ضعف-قواتنا-البحرية-أمام-روسيا-1085493695.html
أميرال بريطاني: فشل الضربات في اليمن يكشف ضعف قواتنا البحرية أمام روسيا
أميرال بريطاني: فشل الضربات في اليمن يكشف ضعف قواتنا البحرية أمام روسيا
كتبت صحيفة غربية، نقلا عن قائد سابق في البحرية البريطانية، أنه لم تتمكن أي سفينة بريطانية من ضرب أهداف أرضية لـ"أنصار الله" في اليمن بسبب نقص القوة النارية،... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T07:46+0000
2024-01-28T07:46+0000
2024-01-28T07:46+0000
رصد عسكري
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وأشار المقال إلى أن "أيا من المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية لا تملك القدرة على الاشتباك مع أهداف أرضية، مما يترك للولايات المتحدة تنفيذ غالبية الضربات ضد أهداف الحوثيين".وتقول صحيفة "تلغراف": "إن هذه المشكلة، بحسب الأميرال البريطاني المتقاعد كريس باري، كشفت عن عدم قدرة الأسطول البريطاني على منافسة الأسطول الروسي والصيني".وقال القائد في القوات البحرية: "المشكلة هي أننا لا نستطيع مجاراة خصومنا الروس والصينيين، وسنرى المزيد والمزيد من هذه المشاكل".وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن القوات الأمريكية والبريطانية هاجمت ثمانية أهداف لـ"أنصار الله". وعلى وجه الخصوص، كانت الأهداف هي "منشأة تخزين تحت الأرض"، وكذلك الأماكن التي توجد فيها منشآت الصواريخ، وفقا للتقارير.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم، بدأت "أنصار الله" بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة الشحن عبر السويس، وذلك تعبيرا منها عن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240127/الجيش-الأمريكي-يعلن-عودة-السفينة-مارلين-لواندا-لمسارها-السابق-بعد-استهدافها-من-أنصار-الله-1085490355.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أميرال بريطاني: فشل الضربات في اليمن يكشف ضعف قواتنا البحرية أمام روسيا
كتبت صحيفة غربية، نقلا عن قائد سابق في البحرية البريطانية، أنه لم تتمكن أي سفينة بريطانية من ضرب أهداف أرضية لـ"أنصار الله" في اليمن بسبب نقص القوة النارية، مما يثير التساؤلات حول قدرة البحرية البريطانية على مواجهة روسيا.
وأشار المقال إلى أن "أيا من المدمرات أو الفرقاطات التابعة للبحرية الملكية لا تملك القدرة على الاشتباك مع أهداف أرضية، مما يترك للولايات المتحدة تنفيذ غالبية الضربات ضد أهداف الحوثيين".
وتقول صحيفة "تلغراف": "إن هذه المشكلة، بحسب الأميرال البريطاني المتقاعد كريس باري، كشفت عن عدم قدرة الأسطول البريطاني على منافسة الأسطول الروسي والصيني".
وقال القائد في القوات البحرية: "المشكلة هي أننا لا نستطيع مجاراة خصومنا الروس والصينيين، وسنرى المزيد والمزيد من هذه المشاكل".
وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن القوات الأمريكية والبريطانية هاجمت ثمانية أهداف لـ"أنصار الله". وعلى وجه الخصوص، كانت الأهداف هي "منشأة تخزين تحت الأرض"، وكذلك الأماكن التي توجد فيها منشآت الصواريخ، وفقا للتقارير.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم، بدأت "أنصار الله" بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض حركة الشحن عبر السويس، وذلك تعبيرا منها عن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.