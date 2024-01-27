https://sputnikarabic.ae/20240127/الجيش-الأمريكي-يعلن-عودة-السفينة-مارلين-لواندا-لمسارها-السابق-بعد-استهدافها-من-أنصار-الله-1085490355.html
الجيش الأمريكي يعلن عودة السفينة "مارلين لواندا" لمسارها السابق بعد استهدافها من "أنصار الله"
الجيش الأمريكي يعلن عودة السفينة "مارلين لواندا" لمسارها السابق بعد استهدافها من "أنصار الله"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، أن استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية للسفينة "مارلين لواندا" أسفر عن اندلاع حريق بها وتم إخماده دون... 27.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-27T23:45+0000
2024-01-27T23:45+0000
2024-01-27T23:45+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس"، "أمس (السبت) ضرب الحوثيين (جماعة أنصار الله) المدعومين من إيران السفينة "مارلين لواندا" المملوكة لجزر برمودا والتي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن. تنقل السفينة شحنة من النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط من الهيدروجين السائل شديد الاشتعال. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي، اندلع حريق كبير في أحد عنابر الشحن".وأضاف البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام"، حيث قدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفدت قدرته على مكافحة الحرائق العضوية. ويتكون الطاقم متعدد الجنسيات، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا و1 بنغلاديشي".وتابع: "بفضل هذا الرد السريع من قبل القوات البحرية الأمريكية والهندية والفرنسية، تم إخماد الحريق الآن. ولم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السفينة صالحة للإبحار، وعادت إلى مسارها السابق".وأمس السبت، تبنت جماعة "أنصار الله" استهداف سفينة النفط "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.
https://sputnikarabic.ae/20240127/قتلى-وجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمناطق-متفرقة-في-خان-يونس-1085490177.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يعلن عودة السفينة "مارلين لواندا" لمسارها السابق بعد استهدافها من "أنصار الله"
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، أن استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية للسفينة "مارلين لواندا" أسفر عن اندلاع حريق بها وتم إخماده دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن السفينة عادت إلى مسارها السابق.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها عبر موقع "إكس"، "أمس (السبت) ضرب الحوثيين (جماعة أنصار الله) المدعومين من إيران السفينة "مارلين لواندا" المملوكة لجزر برمودا والتي ترفع علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن. تنقل السفينة شحنة من النفثا للاستخدام التجاري، وهو خليط من الهيدروجين السائل شديد الاشتعال. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي
، اندلع حريق كبير في أحد عنابر الشحن".
وأضاف البيان: "استجابت بسرعة المدمرة "يو.إس.إس كارني" والفرقاطة البحرية الفرنسية "إف.إس آلساس" والفرقاطة البحرية الهندية "آي.إن.إس فيساكاباتنام"، حيث قدمت مواد مهمة لمكافحة الحرائق ومساعدة الطاقم المدني، الذي استنفدت قدرته على مكافحة الحرائق العضوية. ويتكون الطاقم متعدد الجنسيات، الذي عرض الحوثيون حياته للخطر، من 22 هنديًا و1 بنغلاديشي".
وتابع: "بفضل هذا الرد السريع من قبل القوات البحرية الأمريكية والهندية والفرنسية، تم إخماد الحريق الآن. ولم تقع إصابات في الهجوم، ولا تزال السفينة صالحة للإبحار، وعادت إلى مسارها السابق".
وأمس السبت، تبنت جماعة "أنصار الله" استهداف سفينة النفط "مارلين لواندا" بصاروخ أثناء إبحارها في خليج عدن، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها استمر لساعات قبل أن تتمكن الشركة المالكة لها من إخماده.