https://sputnikarabic.ae/20240128/البرهان-يتوجه-إلى-الجزائر-لإجراء-مباحثات-مع-تبون-1085497701.html
البرهان يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات مع تبون
البرهان يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات مع تبون
توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T10:02+0000
2024-01-28T10:02+0000
2024-01-28T10:02+0000
أخبار السودان اليوم
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104165/78/1041657834_0:0:2358:1327_1920x0_80_0_0_bce292725a074bbf57ff810a06f78ef7.jpg
وحسب وكالة الأنباء السودانية، سيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان 2023، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.وتكثفت الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أشهر، وذلك مع قرب انتهاء مدة الـ14 يوما التي حددتها القمة الاستثنائية للدول الأعضاء الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا "إيغاد"، في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لوقف الحرب.يشار إلى أن الحكومة السودانية تعارض اجتماعات "إيغاد"، معتبرةً أنها أقحمت الأزمة السودانية على جدول قمتها الاستثنائية، ووجّهت دعوة لحميدتي، دون التشاور مع الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20230418/الجزائر-تتحرك-على-مستوى-4-منظمات-دولية-وإقليمية-لوقف-القتال-في-السودان-1076057576.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104165/78/1041657834_45:0:2313:1701_1920x0_80_0_0_dbd07fc1801a9f3081349e5e63374482.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجزائر, العالم العربي, الأخبار
البرهان يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات مع تبون
توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، سيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق البرهان
خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان 2023، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.
وتكثفت الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أشهر، وذلك مع قرب انتهاء مدة الـ14 يوما التي حددتها القمة الاستثنائية للدول الأعضاء الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا "إيغاد
"، في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لوقف الحرب.
يشار إلى أن الحكومة السودانية تعارض اجتماعات "إيغاد"، معتبرةً أنها أقحمت الأزمة السودانية
على جدول قمتها الاستثنائية، ووجّهت دعوة لحميدتي، دون التشاور مع الخرطوم.