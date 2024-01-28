https://sputnikarabic.ae/20240128/البرهان-يتوجه-إلى-الجزائر-لإجراء-مباحثات-مع-تبون-1085497701.html

البرهان يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات مع تبون

البرهان يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات مع تبون

توجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية. 28.01.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء السودانية، سيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان 2023، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.وتكثفت الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 10 أشهر، وذلك مع قرب انتهاء مدة الـ14 يوما التي حددتها القمة الاستثنائية للدول الأعضاء الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا "إيغاد"، في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، لقائدي الجيش عبد الفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" لعقد لقاء مباشر بينهما لوقف الحرب.يشار إلى أن الحكومة السودانية تعارض اجتماعات "إيغاد"، معتبرةً أنها أقحمت الأزمة السودانية على جدول قمتها الاستثنائية، ووجّهت دعوة لحميدتي، دون التشاور مع الخرطوم.

https://sputnikarabic.ae/20230418/الجزائر-تتحرك-على-مستوى-4-منظمات-دولية-وإقليمية-لوقف-القتال-في-السودان-1076057576.html

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