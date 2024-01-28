عربي
https://sputnikarabic.ae/20240128/الخارجية-التركية-أنقرة-تدعو-الدول-التي-علقت-تمويلها-المقدم-للـأونروا-لإعادة-النظر-بقرارها-1085508671.html
الخارجية التركية: أنقرة تدعو الدول التي علقت تمويلها المقدم للـ"أونروا" لإعادة النظر بقرارها
الخارجية التركية: أنقرة تدعو الدول التي علقت تمويلها المقدم للـ"أونروا" لإعادة النظر بقرارها
أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد، بدعوة الدول التي علقت تمويلها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لإعادة... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T15:41+0000
2024-01-28T15:41+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085383043_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de006d94ceef294784fb000648b0a000.jpg
سبوتنيك - أنطاكيا. وأعربت الخارجية التركية عن قلقها، بالقول: "نشعر بقلق إزاء تعليق بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة"، داعية الدول التي علقت تمويل الـ"أونروا" إلى إعادة النظر بقرارها.وأوضحت الوزارة أن "تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا بناء على بعض الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، سيضر بالشعب الفلسطيني".وقامت 9 دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بتعليق تمويلها المقدم للـ"أونروا"، مؤقتا، بسبب مشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل|، في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب قولها.وتقوم الوكالة بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.وصرّحت الخارجية الفرنسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "فرنسا تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، في النصف الأول من عام 2024، بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس".وأوضحت الخارجية الفرنسية، في بيان: "إن فرنسا لا تخطط لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية".وأشارت الخارجية الفرنسية إلى الاتهامات الموجهة لموظفي الـ"أونروا"، قائلة: "إن الاتهامات التي طالت الموظفين التابعين للأونروا بالغة الخطورة".اقرأ أيضا: السعودية ومصر تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزةاقرأ أيضا: الأردن: لا ينبغي معاقبة "الأونروا" بناء على اتهامات ضد 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف
https://sputnikarabic.ae/20240128/بعد-إغلاق-كرم-أبو-سالم-متظاهرون-يتجهون-نحو-معبر-نيتسانا-رفضا-لدخول-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1085508104.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085383043_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d31a18092f67e524522fa226dd738a0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار تركيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة

الخارجية التركية: أنقرة تدعو الدول التي علقت تمويلها المقدم للـ"أونروا" لإعادة النظر بقرارها

15:41 GMT 28.01.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTANالأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة
الأعلام التركية منكسة أمام وزارة الخارجية في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد، بدعوة الدول التي علقت تمويلها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لإعادة النظر بقرارها، معربة عن قلقها إزاء هذا القرار.
سبوتنيك - أنطاكيا. وأعربت الخارجية التركية عن قلقها، بالقول: "نشعر بقلق إزاء تعليق بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة"، داعية الدول التي علقت تمويل الـ"أونروا" إلى إعادة النظر بقرارها.
وأوضحت الوزارة أن "تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا بناء على بعض الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، سيضر بالشعب الفلسطيني".

وأضافت الخارجية التركية: "قتلت إسرائيل أكثر من 150 موظفا من موظفي الأونروا، منذ 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".

وقامت 9 دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بتعليق تمويلها المقدم للـ"أونروا"، مؤقتا، بسبب مشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل|، في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب قولها.
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
بعد إغلاق "كرم أبو سالم"... متظاهرون يتجهون نحو معبر "نيتسانا" رفضا لدخول المساعدات الإنسانية لغزة
15:14 GMT

وأعلنت الـ"أونروا" إنهاء عقود عدد من موظفيها، ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات.

وتقوم الوكالة بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وصرّحت الخارجية الفرنسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "فرنسا تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، في النصف الأول من عام 2024، بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس".
وأوضحت الخارجية الفرنسية، في بيان: "إن فرنسا لا تخطط لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية".
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى الاتهامات الموجهة لموظفي الـ"أونروا"، قائلة: "إن الاتهامات التي طالت الموظفين التابعين للأونروا بالغة الخطورة".
اقرأ أيضا: السعودية ومصر تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
اقرأ أيضا: الأردن: لا ينبغي معاقبة "الأونروا" بناء على اتهامات ضد 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:24 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تنهي مهام بعض القوات في غزة... صور وفيديو11:00 GMTРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала