https://sputnikarabic.ae/20240128/الخارجية-التركية-أنقرة-تدعو-الدول-التي-علقت-تمويلها-المقدم-للـأونروا-لإعادة-النظر-بقرارها-1085508671.html

الخارجية التركية: أنقرة تدعو الدول التي علقت تمويلها المقدم للـ"أونروا" لإعادة النظر بقرارها

الخارجية التركية: أنقرة تدعو الدول التي علقت تمويلها المقدم للـ"أونروا" لإعادة النظر بقرارها

أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الأحد، بدعوة الدول التي علقت تمويلها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لإعادة... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T15:41+0000

2024-01-28T15:41+0000

2024-01-28T15:41+0000

أخبار تركيا اليوم

العالم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/18/1085383043_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de006d94ceef294784fb000648b0a000.jpg

سبوتنيك - أنطاكيا. وأعربت الخارجية التركية عن قلقها، بالقول: "نشعر بقلق إزاء تعليق بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة"، داعية الدول التي علقت تمويل الـ"أونروا" إلى إعادة النظر بقرارها.وأوضحت الوزارة أن "تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا بناء على بعض الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، سيضر بالشعب الفلسطيني".وقامت 9 دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بتعليق تمويلها المقدم للـ"أونروا"، مؤقتا، بسبب مشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل|، في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب قولها.وتقوم الوكالة بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.وصرّحت الخارجية الفرنسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن "فرنسا تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، في النصف الأول من عام 2024، بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس".وأوضحت الخارجية الفرنسية، في بيان: "إن فرنسا لا تخطط لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية".وأشارت الخارجية الفرنسية إلى الاتهامات الموجهة لموظفي الـ"أونروا"، قائلة: "إن الاتهامات التي طالت الموظفين التابعين للأونروا بالغة الخطورة".اقرأ أيضا: السعودية ومصر تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزةاقرأ أيضا: الأردن: لا ينبغي معاقبة "الأونروا" بناء على اتهامات ضد 12 شخصا من أصل 13 ألف موظف

https://sputnikarabic.ae/20240128/بعد-إغلاق-كرم-أبو-سالم-متظاهرون-يتجهون-نحو-معبر-نيتسانا-رفضا-لدخول-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1085508104.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة