https://sputnikarabic.ae/20240128/فرنسا-تعلق-مساعداتها-لوكالة-أونروا-1085507213.html

فرنسا تعلق مساعداتها لوكالة "أونروا"

فرنسا تعلق مساعداتها لوكالة "أونروا"

صرّحت الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، بأن فرنسا تعلق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة في النصف الأول من عام... 28.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-28T14:47+0000

2024-01-28T14:47+0000

2024-01-28T14:47+0000

أخبار فرنسا

الأونروا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104016/23/1040162352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b2ed2bd028444b0007c32d1f62abc4b.jpg

وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان: "إن فرنسا لا تخطط لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024، وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية".وأشارت الخارجية الفرنسية إلى الاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا، قائلة: "إن الاتهامات التي طالت الموظفين التابعين للأونروا بالغة الخطورة".وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم الأحد، فصل 9 أشخاص من العاملين في "أونروا"، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأكد غوتيريش في بيان رسمي أن "الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة".وأشار إلى أنه "من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جاري توضيح هوية الاثنين الآخرين".

https://sputnikarabic.ae/20240128/نائب-سابق-لرئيس-الشاباك-السنوار-لن-ينهي-ملف-الرهائن-في-صفقة-واحدة-حتى-يخرج-الجيش-الإسرائيلي-من-غزة-1085494767.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , الأونروا, العالم