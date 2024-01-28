https://sputnikarabic.ae/20240128/الدوحة-تؤكد-لطهران-التزامها-بالاتفاق-حول-وصول-إيران-إلى-أموالها-المجمدة-في-البنوك-القطرية-1085495341.html
الدوحة تؤكد لطهران التزامها بالاتفاق حول وصول إيران إلى أموالها المجمدة في البنوك القطرية
الدوحة تؤكد لطهران التزامها بالاتفاق حول وصول إيران إلى أموالها المجمدة في البنوك القطرية
أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لإيران التزام بلاده وأمريكا باتفاق يسمح لطهران بالوصول إلى أموالها في البنوك القطرية، قائلا إن... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T08:29+0000
2024-01-28T08:29+0000
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وخلال محادثة هاتفية أمس السبت، تبادل وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في قطاع غزة، والمنطقة على نطاق أوسع.وقال وزير الخارجية القطري في المكالمة: "قطر وأمريكا ملتزمتان بالاتفاقية القائمة [فيما يتعلق بالأموال الإيرانية] ووفقا للاتفاق بين البنك المركزي الإيراني وقطر، فإن خطوات التنفيذ جارية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وبموجب اتفاق بين إيران وأمريكا توسطت فيه قطر العام الماضي، فقد اتفق الجانبان على تبادل السجناء وتأمين الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، التي ظلت مجمدة في بنكين كوريين جنوبيين منذ عام 2018، بسبب الضغوط الأمريكية على سيئول.
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
الدوحة تؤكد لطهران التزامها بالاتفاق حول وصول إيران إلى أموالها المجمدة في البنوك القطرية
أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لإيران التزام بلاده وأمريكا باتفاق يسمح لطهران بالوصول إلى أموالها في البنوك القطرية، قائلا إن العمليات ذات الصلة مستمرة.
وخلال محادثة هاتفية أمس السبت، تبادل وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في قطاع غزة، والمنطقة على نطاق أوسع.
وقال وزير الخارجية القطري في المكالمة: "قطر وأمريكا ملتزمتان بالاتفاقية القائمة [فيما يتعلق بالأموال الإيرانية] ووفقا للاتفاق بين البنك المركزي الإيراني وقطر، فإن خطوات التنفيذ جارية"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وبموجب اتفاق بين إيران وأمريكا توسطت فيه قطر العام الماضي، فقد اتفق الجانبان على تبادل السجناء وتأمين الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية، التي ظلت مجمدة في بنكين كوريين جنوبيين منذ عام 2018، بسبب الضغوط الأمريكية على سيئول.