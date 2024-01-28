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تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد، طالبوا يوم السبت، المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على... 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T00:29+0000
2024-01-28T00:29+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة 27 يناير 2024 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

00:29 GMT 28.01.2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد، طالبوا يوم السبت، المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غ
زة.
وبحسب وكالة "وفا"، خرج آلاف المحتجين في مظاهرات عمت 20 مدينة إسبانية، في مقدمتها مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبلد الوليد وليون وبيلباو وبوغوس، استجابة لدعوة منظمة "جمعية مدريد الوحدوية مع فلسطين" بدعم من 187 جمعية ومنظمة أهلية في عموم إسبانيا.
ففي مدريد، هتف المتظاهرون بشعارات من قبيل "قاطعوا إسرائيل" و"ليست حرب، إنما إبادة جماعية" و"المجرم نتنياهو" و"فلسطين حرة"، حاملين الأعلام الفلسطينية، وفقا لوكالة "وفا".
وطالب المتظاهرون في بيان مشترك، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وسحب القوات الإسرائيلية من غزة، وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورفع الحصار عن غزة.
كما طالب البيان، حكومات العالم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
وشدد أنه على الحكومة الإسبانية "قطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والرياضية" مع إسرائيل، وفقا لوكالة "وفا".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
تخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 64 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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