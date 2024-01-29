https://sputnikarabic.ae/20240129/إسرائيل-تعلن-إلغاء-لقاءات-مقررة-بين-المفوض-العام-لـأونروا-ومسؤولين-في-الخارجية-1085547508.html

إسرائيل تعلن إلغاء لقاءات مقررة بين المفوض العام لـ"أونروا" ومسؤولين في الخارجية

إسرائيل تعلن إلغاء لقاءات مقررة بين المفوض العام لـ"أونروا" ومسؤولين في الخارجية

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، "موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي". 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T15:30+0000

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وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء بين المفوض العام للأونروا ومسؤولين في الخارجية، داعيًا مفوض الوكالة فيليب لازاريني إلى استخلاص الدروس والاستقالة فورا.وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، فصل 9 أشخاص من العاملين في "أونروا"، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأكد غوتيريش في بيان رسمي أن "الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة للغاية الموجهة ضد العديد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتم على الفور تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية ئلتابع للأمم المتحدة".وأشار إلى أنه "من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهما، بينما جاري توضيح هوية الاثنين الآخرين".وأعلنت عدة دول غربية، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها لـ"أونروا" إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل.

https://sputnikarabic.ae/20240129/سموتريتش-يطالب-بتشكيل-حكومة-عسكرية-في-غزة-وطرد-موظفي-أونروا-من-القطاع-1085545763.html

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