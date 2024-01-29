https://sputnikarabic.ae/20240129/القوات-الروسية-تسيطر-على-مدرعة-إم-113-أمريكية-الصنع-1085528931.html

القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور

القوات الروسية تسيطر على مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع في اتجاه أرتيوموفسك.. صور

صرح جندي من القوات المسلحة الروسية، يخدم في إحدى الوحدات المقاتلة في منطقة أرتيوموفسك، أنهم نجحوا بالاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز "إم 113". 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T08:28+0000

2024-01-29T08:28+0000

2024-01-29T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

الجيش الروسي

أخبار روسيا اليوم

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وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "خلال العمليات التكتيكية الناجحة للوحدات الرشاشة والاستطلاع تم رصد ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 وهي في حالة جيدة تماما".وأضاف الجندي أنه تم سحبها من المكان على الفور مباشرة من قبل مقاتلي الوحدة في القوات المسلحة الروسية.وأشار المقاتل إلى أنه من أجل الإخلاء الآمن لحاملة الجنود المدرعة من الخط الأمامي، تم إجراء الاستطلاع وتم اختيار وقت خاص لذلك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم