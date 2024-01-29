https://sputnikarabic.ae/20240129/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-للمجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-فيديو--1085539832.html
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد... فيديو
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد... فيديو
يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T12:19+0000
2024-01-29T12:19+0000
2024-01-29T12:19+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد... فيديو
يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد.