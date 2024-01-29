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https://sputnikarabic.ae/20240129/بوتين-ولوكاشينكو-يعقدان-اجتماعا-للمجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-فيديو--1085539832.html
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد... فيديو
بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد... فيديو
يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد... فيديو

12:19 GMT 29.01.2024
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد.
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