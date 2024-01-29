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https://sputnikarabic.ae/20240129/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مظاهرات-في-مدن-أوروبية-وعربية-تضامنا-مع-فلسطين-1085517468.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن الغربية، في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني،... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T00:39+0000
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد يتظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة 27 يناير 2024 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مظاهرات في مدن أوروبية وعربية تضامنا مع فلسطين

00:39 GMT 29.01.2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا، وفي العديد من المدن الغربية، في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الاسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة "وفا"، بأن الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة البلغارية صوفيا، نظمت الأحد، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.
ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مناهضة للجيش الإسرائيلي، مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة، وبإحلال السلام في فلسطين.
كما شارك مئات المغاربة، في وقفات دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بعدة مدن بالمملكة للمطالبة بـ"إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، ووقف العدوان عليهم.
ومن المدن التي شهدت وقفات، مدينة الدار البيضاء ومكناس (شمال) وطنجة (أقصى شمال البلاد)، وفقا لوكالة "وفا".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 26 ألف قتيل وأكثر من 65 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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