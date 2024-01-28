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https://sputnikarabic.ae/20240128/قصف-مدفعي-إسرائيلي-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-1085516984.html
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ليل اليوم الأحد بأن قصفا مدفعيا للجيش الإسرائيلي، استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان. 28.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-28T21:51+0000
2024-01-28T21:51+0000
لبنان
قصف مدفعي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدات: يارين، والجبين، وشيحين، وأم التوت.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "طائرة مسيرة إسرائيلية شنّت غارة، فجر اليوم الأحد، مستهدفة متجرا لبيع المواد الغذائية".وأضافت أن "الهجوم أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من المحتويات، فضلًا عن تضرر المباني المجاورة".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس السبت، أن "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة"، مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية.يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240128/حزب-الله-يقصف-4-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1085514181.html
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لبنان, قصف مدفعي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
لبنان, قصف مدفعي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان

21:51 GMT 28.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ليل اليوم الأحد بأن قصفا مدفعيا للجيش الإسرائيلي، استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدات: يارين، والجبين، وشيحين، وأم التوت.
وتعرضت مناطق في جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، وذلك مع اتساع رقعة المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "طائرة مسيرة إسرائيلية شنّت غارة، فجر اليوم الأحد، مستهدفة متجرا لبيع المواد الغذائية".
وأضافت أن "الهجوم أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، وتلف كمية كبيرة من المحتويات، فضلًا عن تضرر المباني المجاورة".
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أعلن أمس السبت، أن "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة"، مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الإسرائيلية.
صاروخ من حزب الله خلال توجه لضرب مقر إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
"حزب الله" يقصف 4 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
19:35 GMT
يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 26 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 64 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.
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