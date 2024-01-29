https://sputnikarabic.ae/20240129/خبير-واشنطن-تنشر-أسلحتها-النووية-في-بريطانيا-لإعادة-إخضاع-أوروبا-1085544474.html
خبير: واشنطن تنشر أسلحتها النووية في بريطانيا لإعادة إخضاع أوروبا
خبير: واشنطن تنشر أسلحتها النووية في بريطانيا لإعادة إخضاع أوروبا
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T14:19+0000
2024-01-29T14:19+0000
2024-01-29T14:19+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: واشنطن تنشر أسلحتها النووية في بريطانية لإعادة إخضاع أوروبا
خبير: واشنطن تنشر أسلحتها النووية في بريطانية لإعادة إخضاع أوروبا
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية نشر أسلحتها النووية على الأراضي البريطانية لأول مرة منذ 15 عامًا. حول هذا الموضوع يتحدث لبرنامجنا الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني، العميد أكرم سريوي:خبير: المسؤولون عن صنع القرار في كييف ليسوا أوكرانيينقال قائد البحرية الأوكرانية إن بلاده ستنتصر في الحرب بشكل أسرع إذا حصلت على الإذن بإطلاق أسلحة بريطانية وغربية أخرى ضد أهداف في عمق روسيا. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:خبير: تركيا تسعى لتحديث أسطولها الجوي بعد التطورات الكبيرة التي حصلت على حدودهاأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" والمعدات المرتبطة بها، إلى تركيا مقابل 23 مليار دولار. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري، اللواء عبد الرحمن شحيتلي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: واشنطن تنشر أسلحتها النووية في بريطانيا لإعادة إخضاع أوروبا
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير "إذاعة سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية نشر أسلحتها النووية على الأراضي البريطانية لأول مرة منذ 15 عامًا. حول هذا الموضوع يتحدث لبرنامجنا الخبير بأسلحة الدمار الشامل وبالقانون الدولي الإنساني، العميد أكرم سريوي:
"هذه الخطوة هي جزء من السياسة الأمريكية لإعادة إخضاع أوروبا وإعادة قبضتها على بريطانيا والهيمنة على أوروبا وعلى القرار السياسي والعسكري في أوروبا، بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية من خلال تحكمها بإمدادات الغاز إلى أوروبا، وهذا نوع من التهديد والابتزاز لقادة أوروبا".
خبير: المسؤولون عن صنع القرار في كييف ليسوا أوكرانيين
قال قائد البحرية الأوكرانية إن بلاده ستنتصر في الحرب بشكل أسرع إذا حصلت على الإذن بإطلاق أسلحة بريطانية وغربية أخرى ضد أهداف في عمق روسيا. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية، الأستاذ صدقي زاهر عثمان:
"دائما تصريحات المسؤولين الأوكرانيين اندفاعية بطبيعتها، ولكن لا يجب أن ننسى أن المسؤولين عن صنع القرار في كييف هم ليسوا أوكرانيين، لذلك الغرب لا يزال إلى الآن مصر على استخدام هذه الأسلحة ضمن حدود الأراضي التي يسمونها أوكرانية، هذه تصريحات للاستهلاك الإعلامي والاستفزاز النفسي".
خبير: تركيا تسعى لتحديث أسطولها الجوي بعد التطورات الكبيرة التي حصلت على حدودها
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" والمعدات المرتبطة بها، إلى تركيا مقابل 23 مليار دولار. حول هذا تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري، اللواء عبد الرحمن شحيتلي:
"تأزم الوضع بين تركيا والولايات المتحدة بعد أن اشترت تركيا منظومة صواريخ إس 400 من روسيا بدون التنسيق معها، لذلك جاءت اليوم صفقة إف 16 لتعوّض لتركيا ما حرمتها منه الولايات المتحدة من إمكانية تصنيع الطائرات بسبب صفقة إس 400، والآن تركيا تسعى لتحديث أسطولها الجوي بعد التطورات الكبيرة التي حصلت على حدودها، إن كانت مع سوريا أو العراق أو إيران وأيضا الحرب الأوكرانية وما يجري في الشرق الأوسط ".
التفاصيل في الملف الصوتي...