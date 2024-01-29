https://sputnikarabic.ae/20240129/رصد-انطلاق-6-طائرات-عسكرية-ستراتوتانكر-من-قاعدة-أمريكية-باتجاه-أوروبا-والشرق-الأوسط-1085534349.html

رصد انطلاق 6 طائرات عسكرية "ستراتوتانكر" من قاعدة أمريكية باتجاه أوروبا والشرق الأوسط

رصد انطلاق 6 طائرات عسكرية "ستراتوتانكر" من قاعدة أمريكية باتجاه أوروبا والشرق الأوسط

صرح الخبير العسكري، بوريس روزين، أن ست طائرات من طراز "بوينغ كي سي-135 ستراتوتانكر"، أقلعت في 29 يناير/ كانون الثاني، للتزود بالوقود من قواعد عسكرية أمريكية في... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T10:33+0000

2024-01-29T10:33+0000

2024-01-29T10:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ونقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، عن الخبير العسكري بوريس روزين، قوله بأن طائرات "ستراتوتانكر" النفاثة متعددة المهام تتجه نحو المملكة المتحدة وأوروبا، وسيتم بعد ذلك نقلها إلى القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر حركة الطائرات الأمريكية وهي متوجهة إلى أوروبا خلال عمليات انطلاقها من قواعد عسكرية أمريكية في كاليفورنيا.وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأحد، "مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة للجيش الأمريكي شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا".وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن".أدانت المملكة الأردنية، مساء يوم الأحد، "الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية، التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".وأعلنت فصائل مسلحة عراقية، يوم الأربعاء الماضي، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وذكرت الفصائل التي تُعرف عن نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، في وقت سابق، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا، اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الأسد".

https://sputnikarabic.ae/20240128/الأردن-يعلن-إدانته-للهجوم-الذي-أدى-إلى-مقتل-عدد-من-القوات-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-السورية-1085514885.html

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