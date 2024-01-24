https://sputnikarabic.ae/20240124/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-3-قواعد-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-والعراق-1085379379.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق
أعلنت فصائل مسلحة عراقية، اليوم الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
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بغداد – سبوتنيك. وذكرت الفصائل التي تُعرف عن نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا، اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الاسد".وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن قوات الجيش الأمريكي أدخلت، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، قافلة كبيرة من المعدات والتجهيزات ورادارا جديدا إلى قاعدة "الشدادي النفطية" (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، شرقي سوريا.وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الجيش-الأمريكي-يدخل-رادارات-متطورة-لحماية-قواته-في-حقل-نفط-الجبسة-شرقي-سوريا-1085371372.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق
أعلنت فصائل مسلحة عراقية، اليوم الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
بغداد – سبوتنيك. وذكرت الفصائل التي تُعرف عن نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا، اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الاسد".
وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن قوات الجيش الأمريكي أدخلت، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، قافلة كبيرة من المعدات والتجهيزات ورادارا جديدا إلى قاعدة "الشدادي النفطية" (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، شرقي سوريا.
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.