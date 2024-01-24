عربي
https://sputnikarabic.ae/20240124/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-3-قواعد-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-والعراق-1085379379.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق
أعلنت فصائل مسلحة عراقية، اليوم الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 24.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-24T19:15+0000
2024-01-24T19:15+0000
أخبار سوريا اليوم
العراق
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080425230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92befe0ec2cfeab270eee147e3357001.jpg
بغداد – سبوتنيك. وذكرت الفصائل التي تُعرف عن نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا، اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الاسد".وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن قوات الجيش الأمريكي أدخلت، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، قافلة كبيرة من المعدات والتجهيزات ورادارا جديدا إلى قاعدة "الشدادي النفطية" (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، شرقي سوريا.وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240124/الجيش-الأمريكي-يدخل-رادارات-متطورة-لحماية-قواته-في-حقل-نفط-الجبسة-شرقي-سوريا-1085371372.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080425230_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c36f2c7dde4739aef9fc8a202165046.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق

19:15 GMT 24.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبر
أعلنت فصائل مسلحة عراقية، اليوم الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا ، وذلك ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
بغداد – سبوتنيك. وذكرت الفصائل التي تُعرف عن نفسها باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدونا، اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ قاعدة كونيكو وقاعدة مطار أربيل وقاعدة عين الاسد".
وتأتي هجمات اليوم بعد أيام من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالصواريخ.
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
الجيش الأمريكي يدخل رادارات متطورة لحماية قواته في حقل نفط "الجبسة" شرقي سوريا
15:04 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن قوات الجيش الأمريكي أدخلت، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، قافلة كبيرة من المعدات والتجهيزات ورادارا جديدا إلى قاعدة "الشدادي النفطية" (50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، شرقي سوريا.
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. السيسي يرد على "أكاذيب إسرائيل" بشأن غزة... ضور وفيديو14:20 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время показательного разминирования местности - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала