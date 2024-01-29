https://sputnikarabic.ae/20240129/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-لا-يستطيع-خوض-صراع-مباشر-مع-روسيا-1085532440.html
ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" لا يستطيع خوض صراع مباشر مع روسيا
ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" لا يستطيع خوض صراع مباشر مع روسيا
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن حلف شمال الأطلسي لن يتمكن من الدخول في صراع مباشر مع روسيا من أجل أوكرانيا، لأنه غير قادر على خوض... 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T09:22+0000
2024-01-29T09:22+0000
2024-01-29T09:22+0000
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العالم
الناتو
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وقال ريتر في مقابلة مع "Ask The Inspector" على "يوتيوب": "ليس لدى حلف شمال الأطلسي القدرة على التدخل بشكل مباشر (في الصراع في أوكرانيا). نرى الآن أن هذه منظمة مفلسة تماما. لا يستطيع الناتو إجراء معارك برية واسعة النطاق لأكثر من أسبوع أو أسبوعين".وأكد أيضًا أن الجيش الروسي اليوم هو الأقوى في العالم، في حين أن القوات المسلحة لدول الكتلة في حالة يرثى لها، حجم الجيش البريطاني آخذ في الانخفاض، والجنود الألمان والفرنسيون لا يعرفون كيف يقاتلون على الإطلاق.وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240112/ضابط-سابق-في-سي-أي-إيه-يكشف-عن-تفرد-الجيش-الروسي-وانتصاره-على-قوات-كييف--1084916159.html
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روسيا, العالم, الناتو
ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" لا يستطيع خوض صراع مباشر مع روسيا
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن حلف شمال الأطلسي لن يتمكن من الدخول في صراع مباشر مع روسيا من أجل أوكرانيا، لأنه غير قادر على خوض معارك واسعة النطاق.
وقال ريتر في مقابلة مع "Ask The Inspector" على "يوتيوب": "ليس لدى حلف شمال الأطلسي القدرة على التدخل بشكل مباشر (في الصراع في أوكرانيا). نرى الآن أن هذه منظمة مفلسة تماما. لا يستطيع الناتو إجراء معارك برية واسعة النطاق لأكثر من أسبوع أو أسبوعين".
وأشار ريتر إلى أن قدرات المجمع الصناعي العسكري الروسي تتجاوز بكثير قدرات الدول الأعضاء في التحالف.
وأكد أيضًا أن الجيش الروسي اليوم هو الأقوى في العالم، في حين أن القوات المسلحة لدول الكتلة في حالة يرثى لها، حجم الجيش البريطاني آخذ في الانخفاض، والجنود الألمان والفرنسيون لا يعرفون كيف يقاتلون على الإطلاق.
وأضاف: "الناتو في تراجع... إذا دخل لواء أمريكي المعركة (في أوكرانيا)، فسيتم تدميره خلال ثلاثة أو ثلاثة أيام ونصف. إنهم لا يعرفون كيف يقاتلون في هذا الصراع".
وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها لا تشكل تهديداً لأي من دول حلف شمال الأطلسي، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطراً على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن البلاد لا تريد صراعاً عسكرياً مباشراً مع الناتو، ولكن إذا رغب شخص ما، فإن موسكو مستعدة لذلك.