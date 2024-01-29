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https://sputnikarabic.ae/20240129/ماذ-ا-نعرف-عن-سلسلة-أنظمة-أوران-الروبوتية-التي-أثبتت-نفسها-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1085522169.html
سلسلة أنظمة "أوران".. ماذا تعرف عن الروبوتات التي أثبتت فعاليتها في العملية العسكرية الخاصة
سلسلة أنظمة "أوران".. ماذا تعرف عن الروبوتات التي أثبتت فعاليتها في العملية العسكرية الخاصة
ماذ ا نعرف عن سلسلة أنظمة "أوران" الروبوتية التي أثبتت نفسها في العملية العسكرية الخاصة؟
2024-01-29T08:03+0000
2024-01-29T08:03+0000
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يعرض هذا الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ثلاث آليات من طراز "أوران" لها جميعها مهام مختلفة، ولكن هناك شيء واحد مشترك: يمكنها أن تحل محل البشر في المناطق الخطرة والتي يصعب الوصول إليها. تعرّف على الخصائص الفنية لسلسلة الآليات الروبوتية "أوران" الروسية.
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أنظمة "أوران" الروبوتية في العملية العسكرية الخاصة
أنظمة "أوران" الروبوتية في العملية العسكرية الخاصة

سلسلة أنظمة "أوران".. ماذا تعرف عن الروبوتات التي أثبتت فعاليتها في العملية العسكرية الخاصة

08:03 GMT 29.01.2024
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أثبتت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا فعالية الأنظمة الآلية، بما في ذلك سلسلة أنظمة "أوران" الروبوتية.
يعرض هذا الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك"، ثلاث آليات من طراز "أوران" لها جميعها مهام مختلفة، ولكن هناك شيء واحد مشترك: يمكنها أن تحل محل البشر في المناطق الخطرة والتي يصعب الوصول إليها. تعرّف على الخصائص الفنية لسلسلة الآليات الروبوتية "أوران" الروسية.
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