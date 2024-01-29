https://sputnikarabic.ae/20240129/ما-هو-المغنيسيوم-1085539132.html

ما هو المغنيسيوم

ما هو المغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن مهم في جميع الخلايا والأنسجة، وهو منظم كيميائي حيوي ومسؤول عن الحفاظ على التوازن الأيوني في الوسط السائل للجسم، ويشارك في نقل النبضات... 29.01.2024, سبوتنيك عربي

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سنتحدث في هذا المقال عن المغنيسيوم وفوائده وأعراض نقصه وزيادته بالإضافة لكيفية الحصول عليه.المغنيسيومتعتمد صحة العضلات والعظام، والجهاز القلبي الوعائي، والجهاز العصبي، وامتصاص فيتامينات "ب" على توازن المغنيسيوم، كما أن المغنيسيوم مهم أيضًا لتخثر الدم، وإنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية (الإستروجين)، والأداء الصحي للجسم، والجهاز الهضمي والمرارة.فوائد المغنيسيومللرجال:للنساء:الجرعة اليوميةتتأثر حاجة الجسم اليومية لهذا العنصر بعوامل مثل الجنس والعمر والنشاط البدني، معدل تناول المغنيسيوم هو:نقص المغنيسيومأعراضه:العواقب مرض السكري، والإسهال المزمن، ومرض الاضطرابات الهضميةزيادة المغنيسيومأعراضهالعواقبإذا كان هناك فائض من المغنيسيوم في الجسم، فقد يحدث التسمم، خاصة عند تناوله في وقت واحد مع الكالسيوم والفوسفور. من الممكن زيادة مستويات المغنيسيوم في الدم عند تناول مضادات الحموضة (أدوية لعلاج التهاب المعدة والقرحة الهضمية) أو المسهلات. يمكن أن يؤدي تدهور وظائف الكلى إلى زيادة كبيرة في مستوى المغنيسيوم في الدم. في البشر، يحدث التعب السريع والنعاس وانخفاض الأداء والإسهال.أشكال المغنيسيوميمكن أن يوجد المغنيسيوم في الأشكال الخمسة عشر التالية: سترات المغنيسيوم، مالات المغنيسيوم، جليسينات المغنيسيوم وبيسجليسينات، ثريونات المغنيسيوم، كربونات المغنيسيوم، لاكتات المغنيسيوم، تورات المغنيسيوم، كلوريد المغنيسيوم، أوروتات المغنيسيوم، كبريتات المغنيسيوم، كلات المغنيسيوم، أكسيد المغنيسيوم، الغلوتامات والمغنيسيوم اسبارتات.كيف تستعملالأطعمة الغنية بالمغنيسيومالاستهلاك المفرط للدهون (ما يصل إلى 70 غرامًا يوميًا) يتعارض مع امتصاص هذا العنصر. لذلك، ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم بشكل منفصل عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون، مثل الزبدة أو زيت الزيتون، والجبن، والأسماك الحمراء.كما أن الكالسيوم والفوسفات والقهوة (أكثر من كوبين يوميا) والمضادات الحيوية تتداخل مع امتصاص المغنيسيوم، وهذه أهم المواد الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم:

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