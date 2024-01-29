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وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة
أفاد مكتب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن عدد القتلى في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 26637، وعدد الجرحى إلى 65387. 29.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-29T15:02+0000
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وقالت الوزارة في بيان على "تلغرام" في اليوم الـ115 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26637 شهيد و65387 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".وتابعت: "لا زال الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل ما يشل قدرات المنظومة الصحية في انقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من ادوية التخدير".وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.
https://sputnikarabic.ae/20240124/وزارة-الصحة-في-غزة-الاحتلال-يعزل-مستشفيات-خان-يونس-ويرتكب-جرائم-إبادة-جماعية-1085372325.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

15:02 GMT 29.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني خلال غارة إسرائيلية قبل وقت قصير من بدء هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني خلال غارة إسرائيلية قبل وقت قصير من بدء هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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أفاد مكتب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن عدد القتلى في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 26637، وعدد الجرحى إلى 65387.
وقالت الوزارة في بيان على "تلغرام" في اليوم الـ115 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26637 شهيد و65387 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 215 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتابعت: "لا زال الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل ما يشل قدرات المنظومة الصحية في انقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من ادوية التخدير".

وأشارت إلى وجود "نحو 700 الف اصابة بالامراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والاسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توفر الاطعمة والمشروبات المناسبة والرعاية الطبية المطلوبة".

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وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".

وأضافت أنه نتيجة للصراع المستمر منذ أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومعيلات أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10000 طفل آباءهم.

ولفتت إلى أن من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، هناك 1.9 مليون نازح و"ما يقرب من مليون امرأة وفتاة" يبحثن عن المأوى والأمان.
كما تحذر تقارير منظمة الصحة العالمية من تردي أوضاع الناجين من الحرب، حيث أن 500 شخص في المتوسط ​​يتشاركون في مرحاض واحد، وأن أكثر من 2000 شخص يضطرون أحيانًا إلى استخدام مكان استحمام واحد بينما لا تحتوي بعض الملاجئ على أي شيء، مما زاد المخاوف من تفشي الأمراض.
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