https://sputnikarabic.ae/20240129/وزير-المخابرات-الإيراني-المقاومة-ترد-على-الوجود-الأمريكي-في-المنطقة-وفقا-لتقديرها-1085548284.html

وزير المخابرات الإيراني: "المقاومة" ترد على الوجود الأمريكي في المنطقة وفقا لتقديرها

وزير المخابرات الإيراني: "المقاومة" ترد على الوجود الأمريكي في المنطقة وفقا لتقديرها

قال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، إن "المقاومة تتخذ القرارات التي تراها مناسبة للرد على الوجود الأمريكي في المنطقة". 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T16:11+0000

2024-01-29T16:11+0000

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وأضاف خطيب، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن "أنصار الله والمقاومة في المنطقة تظهر إرادة المسلمين وجهاديتهم، وملهما مما قاله الرسول (صلى الله عليه وسلم)، هم اليوم يقفون ضد كل كفر ونفاق وشرك"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وردا على أن اغتيال المستشارين العسكريين في سوريا جاء ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على مقر الموساد في أربيل في العراق، قال: إن "المقاومة في المنطقة تعمل ضد الوجود العدواني لقوات الولايات المتحدة بناءً على ما تعتبره قرارها وسياستها وأنها تفعل وتتصرف بناءً على أي احتمال تدركه".ومساء أمس، أعلنت "سنتاكوم" مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرات دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية، شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اللوم على جماعات مسلحة غير محددة "مدعومة من إيران"، فيما قال أيضًا إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع الحقائق.وقال بايدن في بيان، يوم أمس الأحد: "بينما لا نزال نجمع حقائق هذا الهجوم، فإننا نعلم أن من نفذه جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، إن "الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن".ومنذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تتعرض القواعد الأمريكية التي تقود التحالف الدولي في العراق، وكذلك القوات الأمريكية في سوريا، لهجمات منتظمة، وتعلن الجماعات المسلحة العاملة في العراق مسؤوليتها عنها.

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