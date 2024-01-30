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https://sputnikarabic.ae/20240130/إعلان-حالة-الطوارئ-القصوى-في-مدينة-زليتن-الليبية-1085580631.html
إعلان حالة الطوارئ القصوى في مدينة زليتن الليبية
إعلان حالة الطوارئ القصوى في مدينة زليتن الليبية
أمرت الحكومة الليبية المُنبثقة جميع الجهات المعنية في مدينة زليتن بأخذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T14:42+0000
2024-01-30T14:42+0000
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وقالت الحكومة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لحماية السكان من خطر هذه المياه.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال محمد شابيش، رئيس مراقبة الهيئة العامة للبيئة بمدينة زليتن، إن عدد المناطق المتضررة وصل إلى ستة مناطق بالمدينة منها النشيع، بالإضافة إلى المنطقة الغربية والشرقية وروماية والبازه، والشيخ. وأوضح أن هناك حالات نزوح كبيرة من السكان وذلك لخطورة الوضع البيئي في المناطق المُتضررة، بالإضافة إلى انهيار المباني السكنية، واستحالة السكن فيها.وأكد بأن هناك انتشار كبير للأمراض الخطيرة، ونتيجة لذلك بعد ظهور حالات طفح جلدي لبعض سكان هذه المناطق.وحذر شابيش من آليات شفط المياه التي قد تسبب تشققات وانهيارات للمباني الآيلة للسقوط جراء تعرضها للمياه، لأن هناك مباني متشققة بالفعل جراء هذه المشكلة. وشدد على ضرورة وضع حل للسكان الذين نزحوا عن بيوتهم بسبب تفاقم الوضع في مناطقهم.
https://sputnikarabic.ae/20230928/حكومة-الوحدة-الليبية-تعلن-رصد-تلوث-جرثومي-في-المياه-الجوفية-والخاصة-في-درنة-1081475688.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

إعلان حالة الطوارئ القصوى في مدينة زليتن الليبية

14:42 GMT 30.01.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاندثار الصناعات المحلية في ليبيا
اندثار الصناعات المحلية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أمرت الحكومة الليبية المُنبثقة جميع الجهات المعنية في مدينة زليتن بأخذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب المياه الجوفية على سطح الأرض.
وقالت الحكومة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لحماية السكان من خطر هذه المياه.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال محمد شابيش، رئيس مراقبة الهيئة العامة للبيئة بمدينة زليتن، إن عدد المناطق المتضررة وصل إلى ستة مناطق بالمدينة منها النشيع، بالإضافة إلى المنطقة الغربية والشرقية وروماية والبازه، والشيخ.
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
حكومة الوحدة الليبية تعلن رصد "تلوث جرثومي" في المياه الجوفية والخاصة في درنة
28 سبتمبر 2023, 08:21 GMT
وأوضح أن هناك حالات نزوح كبيرة من السكان وذلك لخطورة الوضع البيئي في المناطق المُتضررة، بالإضافة إلى انهيار المباني السكنية، واستحالة السكن فيها.
وأكد بأن هناك انتشار كبير للأمراض الخطيرة، ونتيجة لذلك بعد ظهور حالات طفح جلدي لبعض سكان هذه المناطق.
وحذر شابيش من آليات شفط المياه التي قد تسبب تشققات وانهيارات للمباني الآيلة للسقوط جراء تعرضها للمياه، لأن هناك مباني متشققة بالفعل جراء هذه المشكلة.
وشدد على ضرورة وضع حل للسكان الذين نزحوا عن بيوتهم بسبب تفاقم الوضع في مناطقهم.
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