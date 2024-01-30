https://sputnikarabic.ae/20240130/إيران-تستدعي-السفير-البريطاني-لديها-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-على-خلفية-تصريحات-لندن--1085582375.html

إيران تستدعي السفير البريطاني لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات لندن

إيران تستدعي السفير البريطاني لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات لندن

استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة على خلفية التهم المُوجهة من لندن ضدها. 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T15:15+0000

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طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه "تم استدعاء السفير البريطاني لدى طهران وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على التهم التي وجهتها لندن ضد الجمهورية الإسلامية".كما أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات البريطانية المفروضة ضدها، قائلة إنها "غير قانونية وتأتي بحجج واهية، واتهامات السلطات البريطانية لطهران لا أساس لها من الصحة".وأضاف البيان: "الأجواء المعادية التي تقوم بها الحكومة البريطانية ضد إيران تعتبر حلقة أخرى من الإجراءات غير البناءة والمُدمرة تجاه طهران من قبل لندن، ومحكوم عليها بالفشل".

https://sputnikarabic.ae/20240129/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تريد-الحرب-مع-إيران-ولا-التصعيد-في-المنطقة-1085542523.html

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