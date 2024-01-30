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https://sputnikarabic.ae/20240130/إيران-تستدعي-السفير-البريطاني-لديها-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-على-خلفية-تصريحات-لندن--1085582375.html
إيران تستدعي السفير البريطاني لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات لندن
إيران تستدعي السفير البريطاني لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات لندن
استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة على خلفية التهم المُوجهة من لندن ضدها. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T15:15+0000
2024-01-30T15:15+0000
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طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه "تم استدعاء السفير البريطاني لدى طهران وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على التهم التي وجهتها لندن ضد الجمهورية الإسلامية".كما أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات البريطانية المفروضة ضدها، قائلة إنها "غير قانونية وتأتي بحجج واهية، واتهامات السلطات البريطانية لطهران لا أساس لها من الصحة".وأضاف البيان: "الأجواء المعادية التي تقوم بها الحكومة البريطانية ضد إيران تعتبر حلقة أخرى من الإجراءات غير البناءة والمُدمرة تجاه طهران من قبل لندن، ومحكوم عليها بالفشل".
https://sputnikarabic.ae/20240129/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-تريد-الحرب-مع-إيران-ولا-التصعيد-في-المنطقة-1085542523.html
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بريطانيا, إيران, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, العالم
بريطانيا, إيران, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تستدعي السفير البريطاني لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات لندن

15:15 GMT 30.01.2024
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2024
© Sputnik . Sipo
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استدعت الخارجية الإيرانية، السفير البريطاني لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاجية شديدة اللهجة على خلفية التهم المُوجهة من لندن ضدها.
طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إنه "تم استدعاء السفير البريطاني لدى طهران وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على التهم التي وجهتها لندن ضد الجمهورية الإسلامية".
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كما أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات البريطانية المفروضة ضدها، قائلة إنها "غير قانونية وتأتي بحجج واهية، واتهامات السلطات البريطانية لطهران لا أساس لها من الصحة".
وأضاف البيان: "الأجواء المعادية التي تقوم بها الحكومة البريطانية ضد إيران تعتبر حلقة أخرى من الإجراءات غير البناءة والمُدمرة تجاه طهران من قبل لندن، ومحكوم عليها بالفشل".
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