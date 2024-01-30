https://sputnikarabic.ae/20240130/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يعترف-بتقدم-القوات-الروسية--1085587983.html
رئيس المخابرات العسكرية لنظام كييف يعترف بتقدم القوات الروسية
رئيس المخابرات العسكرية لنظام كييف يعترف بتقدم القوات الروسية
صرّح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، أن القوات الروسية تتقدم بنجاح في منطقة العمليات الخاصة، بما في ذلك بالقرب من... 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T19:12+0000
2024-01-30T19:12+0000
2024-01-30T19:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بودانوف: "للأسف، ما زالوا (القوات الروسية) يحققون بعض التقدم في الحقول، وهذا ما حدث بالقرب من أفدييفكا".في وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوكرانيا، وبعد الهجوم المضاد الفاشل الذي أعلنت عنه في الصيف الماضي، بدأت في تغيير تكتيكاتها والانتقال إلى مرحلة "الدفاع النشط" في عام 2024.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يشعر بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240130/أوكرانيا-تعترف-بأن-روسيا-تستهدف-منشآتها-التي-يتم-فيها-إنتاج-الأسلحة--1085585146.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس المخابرات العسكرية لنظام كييف يعترف بتقدم القوات الروسية
صرّح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، أن القوات الروسية تتقدم بنجاح في منطقة العمليات الخاصة، بما في ذلك بالقرب من أفدييفكا.
وقال بودانوف: "للأسف، ما زالوا (القوات الروسية) يحققون بعض التقدم في الحقول، وهذا ما حدث بالقرب من أفدييفكا".
وقال بودانوف قناة "رادا" التلفزيونية: "القوات الأوكرانية في موقف دفاعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
في وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوكرانيا، وبعد الهجوم المضاد الفاشل الذي أعلنت عنه في الصيف الماضي، بدأت في تغيير تكتيكاتها والانتقال إلى مرحلة "الدفاع النشط" في عام 2024.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يشعر بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ووفقًا لشبكة "NBC" يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف، العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.