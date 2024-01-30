https://sputnikarabic.ae/20240130/رئيس-وكالة-الاستخبارات-المركزية-الأمريكية-موسكو-وبكين-تفوقتا-على-واشنطن------1085581469.html
رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: موسكو وبكين تفوقتا على واشنطن
رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: موسكو وبكين تفوقتا على واشنطن
أفاد رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، بأن أمريكا فقدت تفوقها في العالم الحديث بسبب النفوذ المتزايد لروسيا والصين. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T14:55+0000
2024-01-30T14:55+0000
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وكتب بيرنز: "صعود الصين وروسيا يخلقان تعقيدات جيوسياسية خطيرة في عالم يتسم بالمنافسة الاستراتيجية الشديدة حيث لم تعد أمريكا تتمتع بتفوق لا يمكن منازعته".وأشار بيرنز إلى أنه "من المرجح أن يكون هذا العام عاما صعبا في ساحة المعركة في أوكرانيا، واختبارا للقدرة على التحمل".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عالم متعدد الأقطاب يتم إنشاؤه من تلقاء نفسه، ويحدث هذا بسبب الإمكانات المتزايدة للعديد من البلدان، بما في ذلك الصين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240130/لافروف-نبني-خططنا-لضمان-أمن-روسيا-مع-الأخذ-بالاعتبار-الترسانة-النووية-لـترويكا-الناتو-1085579453.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: موسكو وبكين تفوقتا على واشنطن
أفاد رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، بأن أمريكا فقدت تفوقها في العالم الحديث بسبب النفوذ المتزايد لروسيا والصين.
وكتب بيرنز: "صعود الصين وروسيا يخلقان تعقيدات جيوسياسية خطيرة في عالم يتسم بالمنافسة الاستراتيجية الشديدة حيث لم تعد أمريكا تتمتع بتفوق لا يمكن منازعته".
وأكد بيرنز أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستعيد الإنتاج الدفاعي في البلاد، وموسكو واثقة من قدرتها على "سحق أوكرانيا وإرهاق مؤيديها الغربيين".
وأشار بيرنز إلى أنه "من المرجح أن يكون هذا العام عاما صعبا في ساحة المعركة في أوكرانيا، واختبارا للقدرة على التحمل".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن عالم متعدد الأقطاب يتم إنشاؤه من تلقاء نفسه، ويحدث هذا بسبب الإمكانات المتزايدة للعديد من البلدان، بما في ذلك الصين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.