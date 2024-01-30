https://sputnikarabic.ae/20240130/صندوق-النقد-الدولي-يرفع-مستوى-توقعاته-لنمو-اقتصاد-روسيا-في-عام-2024--1085587721.html
صندوق النقد الدولي يرفع مستوى توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في عام 2024
صندوق النقد الدولي يرفع مستوى توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في عام 2024
عدل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%. 30.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-30T18:51+0000
2024-01-30T18:51+0000
2024-01-30T18:51+0000
روسيا
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اقتصاد
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "من المتوقع أن يبلغ النمو في روسيا 2.6% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بنسبة 1.5% عن تقرير، تشرين الأول/أكتوبر الماضي لعام 2024".وفي السياق نفسه، أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، قبيل إصدار التقرير، أن الاقتصاد الروسي يعمل بشكل أفضل مما توقعه صندوق النقد الدولي سابقًا، فيما يتعلق بالنمو.وقال غورينشاس، في تصريحات للصحافيين: "بالتأكيد كان أداء الاقتصاد الروسي أفضل مما توقعناه فيما يتعلق بالنمو، وهذا شيء رأيناه يتكرر أكثر من مرة في عام 2023".وتوقع صندوق النقد أن يصل النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 و3.2 % في 2025 في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2% عما جاء في عدد تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن معدل نمو الاقتصاد الروسي في نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة، البالغة 3.5%.
https://sputnikarabic.ae/20240110/صندوق-النقد-الدولي-انخفاض-حركة-نقل-البضائع-عبر-قناة-السويس-بنسبة-35-1084866467.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
صندوق النقد الدولي يرفع مستوى توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في عام 2024
عدل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي لروسيا في عام 2024، بزيادة 1.5 %، ليصل إلى 2.6%.
واشنطن - سبوتنيك. وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "من المتوقع أن يبلغ النمو في روسيا 2.6% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بنسبة 1.5% عن تقرير، تشرين الأول/أكتوبر الماضي لعام 2024".
وفي السياق نفسه، أكد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، قبيل إصدار التقرير، أن الاقتصاد الروسي يعمل بشكل أفضل مما توقعه صندوق النقد الدولي سابقًا، فيما يتعلق بالنمو.
وقال غورينشاس، في تصريحات للصحافيين: "بالتأكيد كان أداء الاقتصاد الروسي أفضل مما توقعناه فيما يتعلق بالنمو، وهذا شيء رأيناه يتكرر أكثر من مرة في عام 2023".
وتوقع صندوق النقد أن يصل النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 و3.2 % في 2025 في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2% عما جاء في عدد تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن معدل نمو الاقتصاد الروسي في نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة، البالغة 3.5%.