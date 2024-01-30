https://sputnikarabic.ae/20240130/قطر-تنفي-القيام-بوساطة-مع-أنصار-الله-وتؤكد-انخراطها-في-نقاش-مع-إيران-1085570852.html

قطر تنفي القيام بوساطة مع "أنصار الله" وتؤكد انخراطها في نقاش مع إيران

قطر تنفي القيام بوساطة مع "أنصار الله" وتؤكد انخراطها في نقاش مع إيران

أعربت قطر عن أملها في أن "يستخدم الجميع علاقاتهم لوقف التصعيد وعدم خروج الأمر عن السيطرة بشأن التوترات في البحر الأحمر". 30.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-30T11:46+0000

2024-01-30T11:46+0000

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وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الاثنين، خلال جلسة نقاشية في معهد المجلس الأطلسي في واشنطن، إن "قطر لا تقوم بأي وساطة مع جماعة أنصار الله، حاليا، ولكنها منخرطة في نقاش مع إيران بشأن المشهد الإقليمي".وأضاف أن "حركة الملاحة مهمة جدا لقطر وللمنطقة والعالم، ومن غير المقبول أن يتم العبث بها"، متابعا: "لكن الوضع يغلي للأسف والجميع يتراقص على الحافة، وما حدث على الحدود الأردنية السورية هو نتاج لمحاولات تقويض أمن المنطقة وإظهار وجود ضغوطات".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح أمس الاثنين، استهداف سفينة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الأمريكية "لويس بي بولر" في خليج عدن.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان نشر على "تلغرام"، إن "استهداف السفينة الأمريكية يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي