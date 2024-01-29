https://sputnikarabic.ae/20240129/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-الدعم-اللوجستي-الأمريكية-لويس-بي-بولر----1085520577.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة الدعم اللوجستي الأمريكية "لويس بي بولر"

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة الدعم اللوجستي الأمريكية "لويس بي بولر"

أعلنت "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم الاثنين، استهداف سفينة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الأمريكية "لويس بي بولر" في خليج عدن. 29.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-29T07:27+0000

2024-01-29T07:27+0000

2024-01-29T07:54+0000

العالم العربي

أنصار الله

الحرب على اليمن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085522311_0:22:1869:1073_1920x0_80_0_0_882df829113232c94ff312c0cfa80cb2.jpg

وقال للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيي سريع في بيان على "تلغرام" إن استهداف السفينة الأمريكية "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".وتابع: "عملية الاستهداف تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".حتى اللحظة، لم ترد أي بيانات من واشنطن بشأن الحادثة.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، "استهداف سفينة عسكرية أمريكية "أوشن غاز" في خليج عدن، سبقه هجوم مماثل، يوم الجمعة الماضي، على السفينة الأمريكية "كيم رينجر"، وذلك بعد إعلان الحركة قصف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية، ردًا على الضربات التي بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة قبل الماضي، تنفيذها على مناطق سيطرة الحركة."المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى الهجوم على قاعدة أمريكية قرب الحدود السورية الأردنيةوكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر، تعلن "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.واشنطن تدرس إمكانية القيام بعملية "خاطفة وسرية" ضد إيران

https://sputnikarabic.ae/20240127/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تنفيذ-ضربة-ضد-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-في-اليمن-1085461199.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أنصار الله, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية